15 Gennaio 2026

… quando informarsi rende liberi…

Attualità

Ucraina ancora sotto le bombe, mille episodi in quasi 4 anni di guerra

Redazione 0 minuto di lettura
Condividi

Notizie dall’ucraina taglia il traguardo dei 1000 episodi. Anni di tensioni, sirene spiegate, attacchi aerei, droni kamikaze. Quasi quattro anni di guerra e di morte. L’Ucraina vive l’incubo quotidiano dell’invasione russa su larga scala, cominciata il 24 febbraio 2022 e non ancora terminata.

Ascolta “Notizie dall’Ucraina” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/notizie-ucraina/) e su tutte le piattaforme di streaming.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !
 
ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.

Redazione

I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it

Potrebbe anche interessarti

Can Yaman torna a Roma: “Niente droga a Istanbul, è una bufala”

Redazione

Conclave, tre giorni di fumate nere? I cardinali si fermano per un giorno

Redazione

Università, rettore ateneo Vanvitelli eletto nel cda di Cineca

Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *