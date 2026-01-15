Ucraina ancora sotto le bombe, mille episodi in quasi 4 anni di guerra

Notizie dall’ucraina taglia il traguardo dei 1000 episodi. Anni di tensioni, sirene spiegate, attacchi aerei, droni kamikaze. Quasi quattro anni di guerra e di morte. L’Ucraina vive l’incubo quotidiano dell’invasione russa su larga scala, cominciata il 24 febbraio 2022 e non ancora terminata.

