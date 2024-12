Ucraina: “Abbattuto elicottero Russia con drone navale, attacco storico” – Video

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Le forze armate ucraine hanno rivendicato oggi l'abbattimento di un elicottero dell'aeronautica russa da parte di un drone navale, parlando di un "attacco storico", senza precedenti, avvenuto sul Mar Nero. Secondo l'intelligence militare ucraina, l'attacco è stato condotto da un drone Magura V5 dotato di missili, e ad essere abbattuto è stato un elicottero Mi-8, colpito nei pressi della penisola di Crimea. La nota diffusa sui social è accompagnata da un video dell'abbattimento. Durante i combattimenti sarebbe stato colpito anche un secondo elicottero russo dello stesso tipo, che però è riuscito a tornare alla sua base. Un altro attacco con droni condotto dalle forze armate ucraine ha causato una perdita di combustibile e un incendio in un deposito di carburante nella regione di Smolensk, nella Russia occidentale. A dichiararlo è stato il governatore locale Vasily Anokhin. Uno dei veicoli aerei è stato abbattuto dai sistemi di difesa russi e i suoi rottami sono caduti sul deposito. Il governatore ha chiarito sul suo account Telegram che non c'è stato alcun rischio per le aree residenziali. Il ministero della Difesa russo ha stimato in 68 il numero di droni abbattuti oggi sul territorio russo, dieci dei quali sopra la regione di Smolensk. Nel frattempo, l'agenzia russa per il trasporto aereo ha comunicato la sospensione dei voli all'aeroporto di Kazan, adducendo motivi di sicurezza. L'aeroporto ha già subito restrizioni simili nei giorni scorsi, a seguito di attacchi attribuiti all'Ucraina. Su indicazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani, l’Italia ha stanziato 13 milioni di euro per il Fondo di sostegno per l’energia dell’Ucraina. In un momento in cui si intensificano gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine, tale decisione rappresenta un passo significativo negli sforzi per ripristinare i sistemi energetici danneggiati dal conflitto. Il contributo italiano, uno dei più significativi da parte di un singolo Paese, aiuterà a stabilizzare le forniture elettriche per milioni di ucraini colpiti dalla guerra, in questo periodo difficile, sottolinea la Farnesina in una nota. —internazionale/[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.