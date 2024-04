1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Ucraina ancora sotto attacco. Le forze della Russia hanno lanciato oggi, 6 aprile 2024, un raid nell'oblast di Kharkiv durante le prime ore del mattino, uccidendo sei persone e ferendone altre dieci. Lo ha reso noto su Telegram il sindaco della città di Kharkiv, Ihor Terekhov. Secondo quanto riferito, sei persone sono state uccise e altre dieci hanno ricevuto assistenza medica in seguito a un attacco nella regione iniziato poco dopo la mezzanotte. Almeno nove palazzi residenziali, tre dormitori, diversi edifici amministrativi, una stazione di servizio, veicoli privati e ed edifici delle imprese locali sono stati danneggiati o distrutti Intorno all'1,23 ora locale, il governatore dell'Oblast di Kharkiv Oleh Syniehubov ha annunciato tramite Telegram che un missile aveva colpito un negozio in città e diverse auto vicine avevano preso fuoco. Non sono state segnalate vittime. Nelle prime ore del mattino sono state registrate esplosioni nei pressi di un edificio residenziale della zona. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato il tenente generale Volodymyr Hordiychuk nuovo vice comandante della Guardia nazionale ucraina. Lo ha annunciato l'ufficio del presidente. La Guardia Nazionale è un'unità di truppe interne che opera sotto il Ministero degli Interni. La forza è responsabile della protezione dell’ordine pubblico, della sorveglianza di strutture strategicamente importanti e del contrasto ai gruppi armati. —internazionale/[email protected] (Web Info)

