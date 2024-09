Uccide la madre a coltellate per soldi, figlio confessa nella notte: arrestato

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Ha confessato nella notte, dopo un lungo interrogatorio, Filippo Tinnirello, 43 anni, l'uomo che ieri sera ha ucciso a coltellate la madre a Gela, Caltanissetta. Francesca Ferrigno, 62 anni, secondo una ricostruzione è stata accoltellata al culmine dell'ennesima lite per questioni di soldi. L'uomo è stato condotto in carcere con l'accusa di omicidio. Tinnirello, con qualche precedente penale, era seguito dal dipartimento salute mentale in quanto tossicodipendente. L'uomo era "impassibile, tranquillo" e "non ha mostrato alcun segno di pentimento" durante la confessione, come apprende l'Adnkronos. Al Procuratore di Gela Salvatore Vella e alla pm Lucia Caroselli ha solo ammesso di avere ammazzato la madre ma si è avvalso della facoltà di non rispondere, e quindi non ha voluto rispondere ad altre domande. —[email protected] (Web Info)

