Tv: Veronica Gentili plaude su facebook alla ricerca di “Spot and Web”

Veronica Gentili, la conduttrice di “Stasera Italia Weekend” in onda sabato e domenica su Rete 4 alle 20.30, plaude così, sulla sua pagina Facebook, alla ricerca di Spot and Web che la vede prima in classifica tra le giornaliste più apprezzate da un campione di 200 medici di varie specializzazioni intervistati dal magazine online: “Cercare d’informare in maniera onesta ed equilibrata era la vera impresa. Grazie”, ha postato Veronica sul social. Secondo lo studio del noto portale di adv e marketing, visibile al link CLICCA QUI, le giornaliste sono state premiate a pieni voti per la loro capacità di gestire le dirette televisive e i programmi d’informazione in questi mesi di lockdown. Le donne sono apparse professionali, pacate, concrete, poco retoriche, sensibili e molto attente alla cronaca e all’attualità. Ed ecco la classifica delle giornaliste più apprezzate. In testa, come detto, la giovane Veronica Gentili, al timone del programma “Stasera Italia Weekend” su Rete 4, piaciuta al 19% degli intervistati per la sua preparazione, il suo equilibro e i toni mai sopra le righe. Bene anche la conduttrice Domitilla Savignoni, mezzobusto del TG5 che si piazza al secondo posto con il 17% degli apprezzamenti ‘per aver rifuggito i toni drammatici e privilegiato le notizie attendibili e non le fake news’. Serena Bortone (15% delle preferenze) è promossa a pieni voti per la preparazione e l’autorevolezza del talk “Agorà” su Rai Tre, contenitore in cui anche gli aspetti più spinosi sono stati affrontati in modo serio e senza sbavature. Plauso anche a Maria Latella (12%), sempre professionale e puntuale alla guida de “L’Intervista” su SkyTg24, appuntamento molto seguito e che ha ricevuto numerosi riconoscimenti. La segue Gaia Tortora, volto noto di La7 dove conduce il principale talk mattutino, “Omnibus”: per il 10% la sua preparazione ‘multitasking’ e a 360° è un plus davvero non da poco. Sesta Alessandra Viero (8%), dal 2014 volto di “Quarto Grado” su Rete 4: oltre ai magnetici occhi azzurri, convince per la sua capacità di gestire e affrontare tutti gli aspetti umani con grande serenità e serietà. Manuela Moreno entra nelle case degli italiani con “Tg2 Post” e, grazie alla sua presenza rassicurante e alla passione che ci mette nel suo lavoro, ha conquistato il 7% delle preferenze. Non può mancare Lilli Gruber (5%), saldamente al comando di “Otto e mezzo” su La7, intramontabile e sinonimo da sempre di professionalità e assoluta bravura. Un’altra amatissima protagonista del lockdown è stata Eleonora Daniele (3%), in onda con “Storie Italiane” su Rai Uno fino a poco prima della nascita della figlia e sempre in prima linea nonostante il pancione. Chiude questa speciale top ten Myrta Merlino (2%), padrona di casa ne “L’aria che tira” su La7, apprezzatissima per la sua capacità innata di far capire anche le situazioni più spinose a un pubblico mainstream.