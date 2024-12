TV Luna: la nuova era per l’emittente campana parte da “Live! Questo non è un podcast”

2 minuto di lettura

“Live! Questo non è un podcast” è il nuovo format che sta già creando attesa in Campania per il passaggio di “TV Luna” a vero e proprio “nuovo mondo” per l’emittenza regionale… e non solo. MultiMedia TV, confermandosi un punto di riferimento per l’emittenza campana, ha lanciato un palinsesto ricco e variegato, con un occhio di riguardo all’attualità.

Un nuovo corso per TV Luna

In poche settimane, grazie al lavoro dell’ingegner Pierpaolo Bove, della direttrice Rosanna Bove e del direttore artistico Lucio Pierri, TV Luna si è rinnovata completamente. Dai programmi di informazione all’intrattenimento, passando per lo sport, l’emittente offre un’ampia scelta di contenuti per tutti i gusti.

Live! Questo non è un podcast: un connubio perfetto tra informazione e spettacolo

Nato dalla collaborazione con Francesco Russo, giornalista e direttore editoriale del quotidiano nazionale “La Gazzetta dello Spettacolo“, il programma “Live! Questo non è un podcast” rappresenta un punto di svolta per TV Luna. “Volevamo creare un format innovativo, che unisse l’informazione all’intrattenimento“, spiega Pierpaolo Bove. “Insieme con Francesco Russo, siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo, grazie anche al contributo di un team di professionisti altamente qualificati che collaborano dietro le quinte“. Il programma andrà in onda tutti i venerdì alle ore 22.30, con repliche il Sabato alle 20, la Domenica alle 22.30, il Lunedì alle 23.00 ed il Giovedì alle 17.00. Ospite della prima puntata (in onda Venerdì 20 Dicembre), il pianista e compositore Walter Ricci. Si alterneranno nel corso delle settimane ospiti del cinema, della TV, della musica, del teatro e del mondo “rosa” provenienti da tutta Italia.

Un palinsesto ricco e variegato

Con l’arrivo della trasmissione, l’emittente partirà con l’offrire un nuovo palinsesto di qualità, con programmi dedicati all’attualità, alla cultura, allo sport e al tempo libero. “Il nostro obiettivo è quello di diventare il punto di riferimento per i telespettatori campani“, afferma Rosanna Bove. “Vogliamo offrire loro un prodotto di qualità, capace di informare e divertire allo stesso tempo con giusti anchorman e anchorwoman“. In un’epoca dominata dai grandi network nazionali, la televisione locale riveste ancora un ruolo fondamentale. “La televisione locale è vicina al territorio e alle sue esigenze“, sottolinea Lucio Pierri. “TV Luna è un’emittente che ha sempre creduto nel valore della comunità e che continuerà a farlo“.

