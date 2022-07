Tutto pronto per la partita del sorriso. Il calcio d’inizio l’11 luglio a Torre del Greco

Condividi

Svelati gli ultimi dettagli della Partita del Sorriso, che si disputerà lunedì 11 luglio 2022, alle ore 20:30, allo Stadio “Amerigo Liguori” (Viale Ungheria, 38), a Torre del Greco, in provincia di Napoli, nel corso della conferenza stampa, che si è tenuta il 4 luglio, alle ore 18.00, presso l’Hotel Poseidon di Torre del Greco. Un grande evento di solidarietà di respiro nazionale, giunto alla sua seconda edizione, ideato e organizzato da Ciro Torlo, Presidente dell’Associazione UNION, sostenuto da Antonio Colantuono, presidente della Turris, che ha offerto la sua piena disponibilità, che vede coinvolte due nazionali di calcio, una composta da attori e da personaggi del mondo dello spettacolo, l’altra da imprenditori campani, il cui presidente è il dott. Alessandro Gambino, mentre il capitano è Alessandro Di Ruocco.

Nel corso della conferenza, moderata dal giornalista Antonio D’Addio, Ciro Torlo ha spiegato le finalità dell’iniziativa, ha mostrato tutta la sua soddisfazione per l’interesse suscitato intorno alla manifestazione e ha presentato le tre Associazioni, alle quali sarà devoluto l’incasso: “Gli occhi di Claudio” di Tommasina Pinna, “Uniti per la Vita” del prof. Nicola Florio e “Camminiamo insieme” del prof. Aldo Rivieccio, il ricavato andrà anche a favore dei corridoi umanitari, fornirà supporto ai cittadini ucraini in guerra e alle loro famiglie coinvolte e sarà funzionale alla spedizione di materiale sanitario e generi alimentari. Sono intervenuti anche alcuni rappresentanti della Nazionale del Sorriso, in particolare Roberto Oliveri, Ciro Ceruti, Emanuel Ceruti, Cristiano Di Maio e Biagio Zurlo, tecnico di campioni della Boxe Vesuviana, che avrà il compito di allenare gli artisti. E ancora, la pop singer Ivana Lola, l’avvocato Luigi Ascione, Domenico Morra, Alfonsina Longobardi, responsabile dell’ospitality e food. Presenti anche il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, l’Assessore allo Sport, Giuseppe Speranza, la fashion blogger Lina La Mura e il mitico Pulcinella Angelo Iannelli. Mostrato pure un video di molti artisti che invitano a partecipare e a contribuire a questa giusta causa. Per la Nazionale del Sorriso sono confermati Francesco Cicchella, Patrizio Oliva, Alessio Gallo, Marco Maddaloni, Gianluca Di Gennaro, Diego Laurenti, Roberto Oliveri, Davide Marotta, Ivan Boragine, Ciro Petrone, Vincenzo Durevole, Emanuele Calaiò, Ciro Giustiniani, Ciro Villano, Gennaro Scarpato, Renato Biancardi, Giovanni Buselli, Vincenzo Messina, Ciro Ceruti, Emanuel Ceruti, Paco de Rosa, Mario Fargetta, Gabriele Esposito, Decibel Bellini, Irma Testa, Angelo di Gennaro, Pasquale Palma, Alessandro Palladino, Cristiano Di Maio, Mirko Ciccariello, Oreste Ciccariello, Domenico Morra, l’arbitro sarà Marcello Ambrosino. Prima della partita ci saranno dei momenti musicali e di aggregazione con la cantante e attrice Anna Capasso, lo speaker radiofonico Il Conte Max, il dj Erick D’Urzo e Decibel Bellini, storico speaker del Calcio Napoli. Ma non solo, ci saranno altri artisti nazionali e internazionali per una voce che non ha confine, alla consolle scenderà in campo, direttamente da Radio DJ e M20 il Dj producer Get Far Mario Fargetta, con le note internazionali della pop singer Ivana Lola, che vanta prestigiose collaborazioni con Offer Nissim, dj di Tel Aviv, remixer di Madonna, prodotta in America dal producer Roberto Zincone. Doveroso ringraziare altri supporter come Massimiliano Laberinto, responsabile di Lyca Mobile, il più grande operatore virtuale al mondo, che, con i propri mezzi tecnologici, sta alleviando il dramma dei profughi ucraini in tutta Europa, e ancora, Max Soria, Carlo Loffredo, Yuri Piccirillo, Davide Tatè, Gianmarco Del Prato, Tea Paolino e Miriam Novella. Diamo un calcio alla guerra! perchè #unitisivince.