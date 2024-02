Condividi

UN PAESE IN MASCHERA: A CASTELVETERE SUL CALORE (AVELLINO) ALTRE 2 GIORNATE DI APPUNTAMENTI CON CARRI ALLEGORICI,

GRUPPI MASCHERATI, BALLI FOLKLORISTICI

VISITE GUIDATE, STAND ENOGASTONOMICO E MOLTO ALTRO.

CASTELVETERE SUL CALORE (AVELLINO) – 54 edizione del Carnevale Castelveterese in Irpinia uno dei Carnevali Storici d’Italia con 5 giorni di festa con sfilate di carri allegorici e tanti figuranti ma anche tanti altri eventi tra cui laboratori per bimbi, trekking guidati, esibizioni di gruppi folk, stand enogastronomici, museo del Carnevale, dj set e gruppi musicali itineranti.

Nel borgo irpino di Castelvetere sul Calore per il Carnevale Castelveterese 2024 troveremo un programma ricchissimo di eventi per grandi e piccini, che sicuramente ci lasceranno senza fiato:

Tra le attrazioni principali ci saranno:

Sfilate di gruppi di ballo e carri allegorici decorati a festa, con personaggi fantastici e colori vivaci.

Concerti di musica dal vivo con artisti locali per ballare e divertirsi fino all’alba.

Laboratori creativi per i più piccoli, perché il carnevale è anche fantasia e divertimento per tutti.

Stand gastronomici con le specialità culinarie locali e non, per deliziare il vostro palato.

E poi trekking guidati, esibizioni di gruppi folklorristici, , Museo del Carnevale, dj set e gruppi musicali itineranti.

E molto altro ancora per altri 2 giorni di grande festa da non perdere Domani martedi’ ,13 e sabato 17 Febbraio 2024 con tante sorprese.

Carnevale Castelveterese 2024 – Programma

Martedì 13 Febbraio 2024

Ore 11.00 – Esposizione Carri allegorici – Piazza Monumento

Ore 12:00 – Il Carnevale dei bambini “Il trenino della ricerca” – Piazza Monumento

Ore 15:00 – Inizio sfilata gruppi di ballo e Carri allegorici – Per le Vie del Paese

Ore 17:30 – Gruppo Musicale itinerante: “Boomerang Orkestra” – Per le Vie del Paese

Ore 19:00 – Si balla in piazza – Piazza Monumento

Sabato 17 Febbraio 2024

Ore 10:30 – Passeggiata tra borgo e boschi circostanti a cura di “Anime Erranti”

Ore 18.00 – Esposizione Carri allegorici – Piazza Monumento

Ore 19:30 – Borgo in Maschera -musica itinerante e spettacoli: “Scuola di Taranatella Montemaranese” – “Boomerang Orkestra” – “Bakkano Sound” – Centro storico

Ore 23:00 – Corteo di Carnevale Morto e lettura del Testamento – Centro storico

Ore 23:30 – Dj set “Doto DJ e A.Meriano” – Sala Fiorentino Sullo

Ore 24:00 – E’ muorto Carnovale viva Carnovale, o’ cuonsolo, balli e gozzoviglie fina matina

In tutte le giornate

Possiblità di noleggaire costumi di carnavel presso la biblioteca comunale.

Stand enogastronomici con le specialità culinarie locali e non – Piazza Monumento

Museo del Carnevale aperto tutta la giornata a cura della “ProLoco di Castelvetere” nei giorni 4, 10, 11, 13 e 17 febbraio – Piazza Municipio

Visite guidate su prenotazione: Borgo – Albergo diffuso, Chiesa Madre, Oratorio, Santuario della Madonna delle Grazie, Eremo di San Michele all’Elce a cura dell’associazione “La Ripa”. Per info e prenotazioni: pagina facebook “Ass.ne culturale La Ripa”- e-mail: [email protected]

Dimostrazioni di tiro con l’arco nei 13 febbraio dalle ore 15:00 alle 17:00 a cura degli “Arcieri del vecchio castello” – Palestra Comunale

Prenotazioni Giro dei borghi “Anime Erranti” info: Annalisa Cel. 339.1701401

Tutte le informazioni sul Carnevale Castelveterese sul sito www.carnevalecastelveterese.it, sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram