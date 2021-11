Tutti “Beautiful” al Centro commerciale La Birreria

Condividi

Dal 4 al 7 novembre 2021, bimbi make-up artist per gioco e prove di trucco per le mamme al Centro commerciale di Piazza Madonna dell’Arco, nel quartiere di Miano.

Napoli, 3 novembre 2021. La galleria del Centro Commerciale La Birreria (piazza Madonna dell’Arco, nel quartiere di Miano), dal 4 al 7 novembre, ospiterà “Beautiful”, la rassegna sulle ultime tendenze in fatto di make-up, cura della pelle e salute dei capelli, con il coinvolgimento di tutti gli operatori del settore presenti all’interno del Centro.

Dall’illustrazione dei trattamenti più innovativi, veri e propri alleati per il benessere quotidiano, alla cura del sorriso, saranno tanti i temi che verranno trattati trasformando il Centro in una vera e propria wellness station.

Oltre agli stand dedicati alla bellezza, ricchi di cosmetici, pietre curative per la cristalloterapia e prodotti artigianali, saranno organizzati anche laboratori di trucco che coinvolgeranno i più piccoli, mentre le loro mamme saranno impegnate nelle prove di make-up. Tanti i preziosi consigli che gli esperti del settore sveleranno per aiutare a mantenere una pelle sempre giovane e i capelli forti e splendenti. Infine, ci saranno tanti gadget in regalo per tutti i visitatori.

Di seguito il programma completo:

Giovedì 4 novembre: ore 09:00 apertura degli stand. Nel corso della giornata dimostrazioni dal vivo di trattamenti di bellezza da Jean Claude Paris e prova trucco da Mia Makeup. Dalle 17:30 laboratorio per bambini, un giorno con la Makeup artist, truccabimbi. Ore 21:00 chiusura.

Venerdì 5 novembre e sabato 6 novembre: alle ore 09:00 apertura degli stand. Nel corso della giornata la Makeup artisti di Idea Bellezza darà consigli sul viso e pelle e farà provare diversi prodotti. Dimostrazioni di trattamenti di bellezza da Jean Claude Paris e prova prodotti da Mia Makeup. Ore 21:00 chiusura.

Domenica 7 novembre: ore 09:00 apertura degli stand. Dimostrazioni trucco da Mia Makeup. Distribuzioni gadget dai punti vendita. Ore 21:00 chiusura.