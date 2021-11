Tutela sanitaria Asl Na 2 – P. Di Fenza (Moderati) “La Regione si impegna per la tutela degli assistiti e dei lavoratori del reparto di psichiatria dell’ Asl Na 2 attraverso l’ internalizzazione a strutture pubbliche e private”

Condividi

Pasquale Di Fenza, Consigliere Regionale: “La Regione si impegna per la tutela degli assistiti e dei lavoratori del reparto di psichiatria dell’ Asl Na 2 attraverso l’ internalizzazione a strutture pubbliche e private”.

Tutelare gli assistiti e i lavoratori del settore per il reparto di psichiatria del territorio ASL NA2 NORD. Questo l’obiettivo dell’intervento del consigliere Pasquale Di Fenza al quale è prontamente giunta la risposta d’intervento della Giunta Regionale:

“Per gli utenti del reparto di psichiatria dell’ Asl Na2 Nord è stato prospettato un prosieguo della progettualità terapeutico-riabilitativa in relazione a bisogni specifici e con appropriate setting socio-assistenziale, orientato alla realizzazione di autonomie e al reinserimento sociale e, laddove possibile, lavorativo. Per quanto riguarda i lavoratori la Direzione Generale e il Dipartimento dell’Azienda attuano, attraverso il Bando di Gara, la “clausola sociale” che protegge i lavoratori dal passaggio di aziende che si aggiudicano di volta in volta la gara di appalto. Nel prossimo futuro, la Direzione Generale della Azienda, in coerenza con quanto fin qui riportato, si dichiara favorevole, alla internalizzazione di questa delicata funzione, intendendo con queste termine l’affidamento di essa non solo ad articolazioni interne del Servizio Pubblico, ma anche a Strutture Accreditate, e quindi come tali, assimilate al Servizio Pubblico”. Il consigliere Di Fenza si ritiene completamente soddisfatto del traguardo raggiunto.