Turismo, Nappi (Lega) “Stop ingressi Usa e America latina? Governo consente sbarchi di migranti infetti”

“Per contenere il contagio De Luca vorrebbe vietare l’ingresso nel nostro Paese anche ai cittadini di Usa e America latina mentre il governo Conte, di cui il suo partito fa parte, permette gli sbarchi sulle nostre coste ai migranti infetti Covid. Il governatore marziano non solo se ne frega della salute dei cittadini e ignora le difficoltà che sta vivendo il settore turistico in Italia e in Campania, ma avanza una proposta che rischia di infliggere il colpo di grazia agli operatori del comparto e alla nostra economia”.

Lo scrive in una nota Severino Nappi, Lega Campania.