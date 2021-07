Turismo in Sardegna: gli ospiti ricercano il contatto con la natura e riscoprono le tradizioni locali

Lezioni di cucina gallurese, ristoranti pieds dans l’eau, talassoterapia e trattamenti benessere al profumo di Sardegna. E ancora camere da record, avventure sotto le stelle per i più piccoli e servizi per le famiglie e perfino un veliero del 1927 per andare alla scoperta degli angoli più affascinanti dell’Arcipelago di La Maddalena. Sono queste alcune delle esperienze più richieste durante un viaggio in Gallura, nel Nord della Sardegna, dagli ospiti di Delphina hotels & resorts, catena alberghiera fondata 29 anni fa dai due imprenditori galluresi Francesco Muntoni e Salvatore Peru attenti alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente in cui sono nati e tuttora vivono. Un progetto che nasce dalla natura e diventa ospitalità mediterranea autentica con 12 hotel 5 e 4 stelle, residence esclusivi, SPA e ville immerse in parchi mediterranei affacciati sul mare tra la Costa Smeralda, l’Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara. Con circa 1500 camere, 23 ville, 100 appartamenti e 6 SPA per le vacanze di coppie, famiglie con bambini, benessere, viaggi di nozze e anniversari, Delphina presenta i risultati dello studio effettuato sulle richieste degli ospiti nelle ultime 6 settimane.L’azienda dal 2018 è in Elite, il progetto di Borsa Italiana per le aziende ad alto potenziale.

“Dai dati rilevati nei resort e negli hotel – dichiara Elena Muntoni, brand manager Delphina – emerge come i nostri ospiti apprezzino l’impegno del nostro gruppo per la sostenibilità e la ristorazione con prodotti e ingredienti locali, ancora di più se del nostro orto come nel caso del Resort Le Dune. Un trend che cresce e che porta ad apprezzare sempre più il contatto con la natura e le tradizioni locali”.

Concedersi una vacanza esclusiva nella suite dei record

Richieste fin dall’inizio della stagione dalla clientela internazionale, le suite con piscina privata e le ville a Cannigione e Isola Rossa, che conciliano privacy e confort con la qualità dei servizi offerti negli hotel e resort, sono state il segnale della ripresa del turismo internazionale di fascia alta.

Inaugurata a giugno, l’Arcipelago Penthouse Suite nel Resort Valle dell’Erica 5* di Santa Teresa Gallura è una delle proposte più esclusive della Sardegna e già ha prenotazioni per l’estate 2022.

Le curiosità sulla Suite dei record

Oltre 300 metri quadri di superficie con salotti esterni e solarium a cui si aggiunge un’ampia area verde ad uso esclusivo degli ospiti. Un boschetto privato popolato dai lecci che hanno dato il nome alla spiaggia della “Licciola”, essenze mediterranee e graniti offrono la massima privacy, oltre alla vista migliore del resort, che domina lo Stretto delle Bocche di Bonifacio e le isole dell’Arcipelago di La Maddalena. Un panorama visibile anche dall’ampia veranda con piscina privata riscaldata. A impreziosire gli ambienti, i tappeti tessuti con telai manuali nel tipico borgo di Aggius, che diventano anche colorate e ricercate testate dei letti.

Rivivere la sensazione degli antichi esploratori nell’Arcipelago di La Maddalena

Le escursioni in barca sono tra le esperienze più richieste da quasi un terzo degli ospiti. Ad avere un grande riscontro il Pulcinella, il veliero dalle vele rosse che solca le acque incontaminate tra Spargi, Budelli, Santa Maria, Razzoli e le altre isole del Parco Nazionale.

Con a bordo massimo 12 persone, il Pulcinella viene spesso prenotato in esclusiva dagli ospiti più esigenti che desiderano scoprire questi gioielli del Mediterraneo su un’imbarcazione d’epoca. Il Veliero è realizzato con un legno norvegese risalente al 1927 che dà la sensazione di seguire le orme degli esploratori alla ricerca di nuove terre da conquistare.

I servizi per le famiglie

Due famiglie su tre ricercano le attività per il tempo libero dei bambini, differenziate per fasce di età e a contatto con la natura. Questo quanto emerge dagli hotel Delphina che hanno un’offerta dedicata alle famiglie come il Valle dell’Erica, Marinedda, Le Dune e il Cala di Lepre. Servizi che hanno permesso a Delphina di essere più volte premiata dai Tour operator europei per le attenzioni dedicate ai più piccoli.

Molto apprezzati anche i servizi che vanno dalla nursery con biberoneria a disposizione degli ospiti, alla piscine e ai ristoranti dedicati esclusivamente ai più piccoli, fino ai Teen Club che accolgono i ragazzi fino ai 18 anni non compiuti.

Trascorrere un giorno da Robinson Crusoe

Molto apprezzato da parte delle famiglie italiane e straniere fin dall’apertura a inizio giugno l’Adventure day al Resort Valle dell’Erica 5*. Esperienze che iniziano in canoa, lungo tratti di costa semideserta confinante con il resort, alla scoperta delle spiagge, della flora e della fauna, con safari fotografico e pranzo in spiaggia. L’avventura non finisce al calar della sera, ma prosegue con l’osservazione delle stelle in una caletta vicina per poi rientrare il giorno seguente, carichi di ricordi e belle emozioni.

Imparare dalla natura nell’orto biologico e nel “Puddaggiju”

Visitato dalla quasi totalità degli ospiti del Resort Le Dune 4* a Badesi, sia adulti che bambini, quest’anno l’orto biologico del resort è diventato ancora più grande con una fattoria di 5 ettari con orto, frutteto, vigna e oliveto nel quale è possibile conoscere le piante e le coltivazioni tipiche.

Poco distante anche la voliera con pavoni, anatre e galline ruspanti. Uova fresche e i prodotti dell’orto permettono di gustare frutta e verdura a meno di 24 ore dal raccolto. Prodotti che sprigionano proprietà e sapori inaspettati e che contribuiscono a rifornire le tavole di tutti gli hotel Delphina.

La talassoterapia, il benessere che viene dal mare

Più del 70 per cento degli ospiti ha usufruito almeno per una volta dell’offerta dei centri benessere. Inseriti negli hotel e nei resort, i 6 centri SPA e Thalasso sono ad uso esclusivo degli ospiti, circondati dal verde tra rocce di granito, con spazi aperti e coperti per i trattamenti e il fitness, piscine e aree relax.

Leader in Sardegna per il numero di centri benessere e per la qualità della talassoterapia, Delphina declina l’offerta benessere anche per le coppie. Molto richieste le Suite Executive Elicriso dell’Hotel Marinedda 5* a Isola Rossa, rifugi romantici con vista incantevole sulla baia e mini-piscina privata thalasso con acqua di mare riscaldata e idromassaggio sulla propria terrazza.

La ristorazione di qualità

Più dell’87% degli ospiti richiede maggiori dettagli sulla cucina regionale e dimostra di apprezzare la cucina sana basata su ingredienti genuini che rispettano la stagionalità e preferibilmente a km 0 presente nelle strutture Delphina.

L’azienda è anche impegnata nel sostegno ai fornitori locali con il progetto “Genuine Local Food Oriented®”, marchio di qualità Delphina. Per questo più del 70 per cento dei fornitori è nel raggio di 150 chilometri o sull’isola, con l’obiettivo di raggiungere l’80 per cento entro la fine del 2021.

Scoprire le tradizioni della cucina gallurese al Ristorante Li Ciusoni

Una tappa considerata imperdibile per tutti gli ospiti del Resort Valle dell’Erica 5* è il ristorante tipico gallurese Li Ciusoni. Molto amata dagli ospiti è la possibilità di affiancare in cucina Chicca Ortu, parte della famiglia Muntoni, e le massaie nella preparazione dei piatti tipici secondo le ricette di casa. Lezioni di cucina gratuite, dedicate a tutti gli ospiti interessati non solo a scoprire le ricette e i segreti di questa cucina millenaria, ma a portarsi a casa le tecniche e i consigli utili di chi ha sempre fatto della cucina autentica e casereccia un motivo di incontro per passare del tempo in famiglia. Un’esperienza prevista per i mesi di giugno, luglio e settembre.

Fare colazione al suono dell’arpa di fronte al mare

Per il 92 per cento degli ospiti abituali dell’Hotel Capo d’Orso 5* di Palau, una delle principali attrazioni che contribuisce alla scelta dell’hotel è quella di iniziare la giornata con la colazione servita al suono dell’arpa nella terrazza del ristorante Gli Olivastri, di fronte all’isola di Caprera, con lo sguardo che spazia dall’Arcipelago di La Maddalena fino alla Costa Smeralda.

Mangiare a piedi nudi sulla sabbia al ristorante Li Zini

Tra le esperienze culinarie più richieste anche quella al ristorante pieds dans l’eau Li Zini del Resort Valle dell’Erica 5*, dove si cena direttamente sulla spiaggia a piedi nudi. Un menù degustazione di mare a lume di candela, accompagnato dal dolce suono delle onde del mare.

Una vacanza sempre più ecosostenibile nel Nord Sardegna

Cresce anno dopo anno la sensibilità degli ospiti alle iniziative messe in campo da Delphina per la sostenibilità.

Un percorso iniziato ancor prima della nascita dei resort e confluito nel marchio We are green®, creato e registrato da Delphina per rappresentare il suo amore per la natura con un protocollo di buone pratiche. Eletta come migliore gruppo alberghiero italiano agli ultimi World Travel Awards, Delphina hotels & resorts è la prima catena alberghiera italiana, ad utilizzare in tutti gli hotel, resort e nella sede centrale energia al 100% verde, proveniente da fonti rinnovabili, con un risparmio di 3.536 tonnellate di Co2 ogni anno. Negli ultimi quattro anni circa 13.828 tonnellate risparmiate: l’equivalente della Co2 assorbita da circa 97.765 mila alberi in un anno intero. Delphina è molto impegnata nella limitazione dell’uso della plastica, risparmia 68700 bottiglie di plastica all’anno grazie ad azioni virtuose come quella di omaggiare tutti i suoi collaboratori di borracce che vengono ricaricate con acqua di fonte, oltre alla scelta di lattine e vetro nelle camere, nei bar e ristoranti.