Turismo. Crisi dei B&B. Ristori e Credito Garantito

Il Comitato in Difesa dei diritti dei b&b ha incontrato l’Assessore Regionale al Turismo, Casucci

Il Comitato in difesa dei diritti dei B&B, con codice fiscale, è stato ricevuto nel pomeriggio di lunedì 11 Gennaio, dall’Assessore alla Cultura ed al Turismo della Regione Campania avv. Felice Casucci.

Alla riunione ha preso parte anche il capogruppo consiliare del PD Mario Casillo, affiancato da Mario D’Esposito della sua segreteria politica, che si è da tempo mostrato sensibile alle problematiche della nostra categoria.

Il Comitato, in un’ottica collaborativa concreta, ha sottoposto all’Assessore alcune proposte per cercare di alleviare la crisi drammatica attraversata dai titolari di b&b.

L’Assessore ha innanzitutto chiarito di ritenere le nostre attività, sia pur esercitate con il solo codice fiscale, comunque meritevoli di tutela e di ristori futuri, in quanto a tutti gli effetti attività di rilevanza economica, secondo quanto sancito a livello comunitario.

Pertanto la questione dei possibili ristori per la categoria, su cui ci stiamo battendo da mesi, sarà presa in esame dall’Assessore; inoltre, il Comitato ha invitato l’Assessore Casucci a verificare la possibilità che la Regione Campania presti una garanzia per la concessione, da parte degli istituti di credito, di un credito bancario anche ai b&b con codice fiscale regolarmente presenti sui portali istituzionali, commisurato alla effettiva capacità reddituale dei titolari delle autorizzazioni amministrative, in base ad alcuni indici e parametri oggettivi di solidità economica delle strutture coinvolte (imposta di soggiorno versata e occupazione media documentata).

Tale strumento rappresenterebbe per la categoria e per migliaia di famiglie, l’unica vera ancora di salvezza in questo momento di grave crisi del settore .

L’assessore ha dichiarato: “Lo strumento del credito garantito potrebbe costituire una valida soluzione per salvaguardare gli interessi di una categoria e difendere la loro attività economica; mi riservo prudenzialmente di valutare i dettagli di una simile operazione ed entro fine mese capiremo se sarà possibile concretizzare questa nuova ed originale proposta avanzata dal Comitato, tenendo conto sia del numero delle strutture realmente operanti nella nostra regione che delle risorse a disposizione .”

“Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato Fabrizio de Lella, presidente del Comitato – e grati all’Assessore per averci ricevuto ed al Consigliere Casillo per averci sostenuto.

Abbiamo apprezzato la sua sensibilità istituzionale alle nostre richieste; ci auguriamo che la Regione Campania risolva una situazione che sta diventando esplosiva, oltre che paradossale.”

“Siamo certi che questo incontro potrebbe segnare l’inizio della rinascita della nostra categoria che potrà, grazie al credito garantito, trovare le risorse necessarie per far fronte al pagamento innanzitutto dei fitti e di tutti i costi fissi, in attesa di riprendere a lavorare. – ha dichiarato Umberto Fusco, portavoce del Comitato – E siamo sollevati dal fatto che l’assessore abbia condiviso sinceramente le nostre difficolta’ oggettive, dimostrando di avere la questione B&B nella sua agenda politica e di aver mostrato vivo interesse nel valutare tutte le possibili soluzioni.”

