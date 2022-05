Turismo accessibile, paralimpico napoletano nello spot “Jamme ‘o bagno”

Condividi

Emanuele Marigliano, nuotatore finalista di Tokyo 2020, è protagonista della campagna di sensibilizzazione lanciata in occasione della Giornata Mondiale sull’accessibilità digitale

LINK A YOUTUBE https://youtu.be/DbfjWuh101A

Promuovere l’accessibilità nei luoghi turistici per consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative. Questo l’obiettivo dello spot “Jamme ‘o bagno”, lanciato in occasione della Giornata Mondiale dell’accessibilità digitale con protagonista il nuotatore nazionale paralimpico Emanuele Marigliano, campione europeo nei cinquanta rana e finalista a Tokyo 2022.

Nella clip, diretta dal regista Giovanni Sorrentino, si mostra come il ragazzo, in compagnia della sua allenatrice, si troverà alle prese con la routine di una persona con disabilità quando va in vacanza, prima di raggiungere un luogo veramente accessibile, dove riuscirà a fare il bagno, grazie allo speciale ausilio da mare per persone con mobilità ridotta. “L’intento è comunicare l’umanità attraverso gesti concreti, mostrando le persone con disabilità come individui alle prese con i cliché e i vantaggi dell’accessibilità”, commenta il regista.

L’iniziativa, promossa da Neatech in collaborazione con l’associazione Handy Superabile e lanciata su Disabili.com, è stata ideata dall’ingegner Raffaele Grosso: “Troppo spesso mi è capitato di vedere persone con disabilità che venivano trascinate sugli asciugamani o portate in braccio, poi non riuscivano a risalire dal mare, scene umilianti a cui non avrei mai voluto assistere, così ho ideato una sedia che consenta loro di poter godere del piacere di andare in spiaggia”.

“Jamme ‘o bagno” è un invito alle strutture ricettive di abbattere le barriere architettoniche, ancor di più con l’arrivo della stagione estiva, potendo usufruire della detrazione del 75% per tutti gli interventi tesi a ad eliminare gli ostacoli alla mobilità, anche a mezzo di ausili per portare le persone con disabilità in acqua, così come inserito nella legge di Bilancio 2022.