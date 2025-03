Turchia, Imamoglu candidato ufficiale a presidenziali. Oltre mille arresti da inizio proteste

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Sono più di 1.100 le persone fermate in Turchia nell'ambito delle proteste iniziate il 19 marzo contro l'arresto del sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, rivale politico numero uno del leader turco Recep Tayyip Erdogan. Su X il ministro turco degli Interni, Ali Yerlikaya, scrive di "1.133 sospetti fermati per attività illegali tra il 19 e il 23 marzo". Tra loro, afferma, ci sono persone "affiliate con 12 differenti organizzazioni terroristiche". Nel frattempo Imamoglu, "sospeso temporaneamente" dalle sue funzioni, è stato ufficialmente designato candidato alle presidenziali del 2028 dal suo partito, il Chp. A indicarlo all'Afp è stato un portavoce del Partito popolare repubblicano, principale forza di opposizione, che ieri ha celebrato le primarie. Imamoglu era l'unico candidato in lizza. Accusato di "corruzione", l'esponente del Chp e rivale politico numero uno del leader turco Recep Tayyip Erdogan è detenuto da ieri e respinge ogni addebito. La notte appena trascorsa è stata la quinta di proteste in Turchia e, secondo la Bbc, quella con gli scontri più intensi mai visti da anni nel Paese con lacrimogeni e proiettili di gomma utilizzati contro i manifestanti. Alle proteste hanno preso parte decine di migliaia di persone. Ieri sera una folla si è radunata nei pressi degli uffici del Comune di Istanbul. Armati di bandiere turche, i manifestanti hanno intonato slogan di fronte ai poliziotti. Gli agenti, riporta la rete britannica, sono stati visti intervenire con cannoni ad acqua e spray al peperoncino. Mai in Turchia c'erano state proteste di questa portata dalla mobilitazione del 2013, dalle proteste di Gezi Park. Secondo l'agenzia Afp si sono registrate manifestazioni in almeno 55 delle 81 province della Turchia. Il Tkp, il Partito comunista di Turchia, su X ha reso noto che stamani è stato prelevato dalla sua abitazione il dirigente della forza politica a Istanbul, Ahmet Dincel, dopo aver partecipato alla mobilitazione per l'arresto di Imamoglu. Stessa sorte per altri quattro esponenti del partito che hanno manifestato a Sarachane "per difendere il diritto della popolazione a partecipare alla vita politica". Il Tkp parla di misure "illegali" e chiede il "rilascio immediato" per tutti. Il sindacato turco dei giornalisti ha denunciato via X il fermo di nove reporter, anche un fotoreporter dell'agenzia Afp, che hanno seguito le proteste della notte in varie città del Paese. Secondo l'ong Mlsa, sono invece dieci i giornalisti fermati. —internazionale/[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.