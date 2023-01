Tuoro, la parrocchia di Santo Stefano ospita “un anno con don Pietro” l’8 gennaio 2023

TUORO (Caserta) – Domenica 8 gennaio 2023, nuovo appuntamento con la programmazione di “Un anno con don Pietro”, ovvero il ricordo di mons. Pietro De Felice, a cura dell’Associazione Culturale Musicale Onlus “Aniello Barchetta” di Maddaloni. L’evento si terrà a Tuoro di Caserta domenica 8 gennaio 2023 alle ore 18 presso la chiesa parrocchiale di Santo Stefano.

Gli eventi costituiscono momenti per ricordare la figura di mons. Pietro De Felice (Casagiove 25 maggio 1956 – Caserta 10 aprile 2021), Cancelliere, Giudice e parroco della Diocesi di Caserta.

Con l’occasione viene presentata alla comunità la pubblicazione “Ricordo di Mons. Pietro De Felice” edita dall’Associazione Culturale Musicale Onlus “Aniello Barchetta”, a firma di Antonio Barchetta e Michele Schioppa.

La manifestazione ha il patrocinio gratuito del Comune di Caserta oltre che della Provincia di Caserta e della Regione.

All’evento interverranno il parroco don Sergio Adimari, Francesco Guida e Giuseppe Vozza consulente onorario del Comune di Caserta. Saranno presenti gli autori del libro su mons. Pietro De Felice ovvero Antonio Barchetta e Michele Schioppa.

Il libro è edito dall’Associazione ONLUS “A. Barchetta” col codice ISBN 978-88-97970-01-9 ed è la decima pubblicazione dell’Associazione.

Intanto è da registrarsi una crescente affluenza di studiosi e conoscenti di mons. Pietro De Felice alla consultazione del Fondo Librario dedicato a “Mons. Pietro De Felice” (inaugurato il 25 maggio 2022), presso la Biblioteca dell’Associazione Culturale “A. Barchetta” di Maddaloni, classificata con codice ISIL IT-CE0190 e SBN CAMA3, sita in Via Marotta 48 a Maddaloni.

Qui, tra le altre cose, sono disponibili copie dell’elegante detta pubblicazione a colori, ricchissima di contributi fotografici che riepilogano l’intera vita del protagonista, dal titolo “Ricordo di Mons. Pietro De Felice” (a cura di Antonio Barchetta e Michele Schioppa, edizione Associazione Culturale Musicale Onlus “Aniello Barchetta”, Tipi Depigraf, Caserta 2022). La stessa è disponibile a quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e non solo; è possibile, per coloro i quali lo desiderassero, richiedere una copia della stessa in quelle serate o presso dall’Associazione Culturale Musicale Onlus “Aniello Barchetta” di Maddaloni, a fronte di un contributo simbolico per i costi tipografici. Per contatti si rimanda al portale www.associazionebarchetta.org , alla mailo al numero 339 1174000.