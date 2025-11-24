Tumori, seno: Bianchini, ‘condividere fragilità avvicina alla guarigione’

0 minuto di lettura

Condividi

“Se una donna ha paura non si avvicina a ciò che è importante per lei, cioè l’obiettivo della guarigione. La paura ci tiene lontano dai nostri affetti, ci allontana dalla nostra vita. “Ogni donna dovrebbe ricordare: non sono la mia malattia, continuo a vivere e lottare per arrivare all’obiettivo”. Sono le parole di Giampaolo Bianchini, professore dell’università Vita-salute San Raffaele e responsabile del gruppo mammella dell’ospedale San Raffaele di Milano, commentando il messaggio del docufilm presentato a Milano ‘Il Bagaglio’, promosso da Msd Italia in collaborazione con Andos onlus nazionale, Europa Donna Italia, Fondazione Incontradonna, Komen Italia e Salute donna Odv.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.