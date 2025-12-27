Tumori, calano morti in Italia ma è fuga dal Sud per chirurgia seno
In Italia nel 2025 sono stimate circa 390mila nuove diagnosi di cancro, sostanzialmente stabili rispetto al 2024, con una tendenza alla diminuzione dei casi negli uomini. E’ quanto emerge dalla 15esima edizione del rapporto ‘I numeri del cancro in Italia 2025’. Lo studio rivela anche che al Sud il 15% delle pazienti cambia Regione per la chirurgia mammaria.
