“Trump vuole Groenlandia? Noi compreremo la California”: la provocazione della Danimarca

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump vuole acquisire la Groenlandia? Allora la Danimarca comprerà la California. E' la risposta, provocatoria, di oltre 200mila danesi che hanno firmato una petizione proprio per proporre di acquistare la California dagli Stati Uniti. "Avete mai guardato una mappa e pensato: 'Sapete di cosa ha bisogno la Danimarca? Più sole, palme e pattini a rotelle'. Bene, abbiamo un'opportunità irripetibile per trasformare quel sogno in realtà", si legge nella petizione. "Compriamo la California da Donald Trump!", prosegue il testo. Lo slogan in cima alla petizione invita a "rendere la California di nuovo grande". Presunti sostenitori come Lars Ulrich dei Metallica e Viggo Mortensen, famoso per il Signore degli Anelli, espongono le loro ragioni per cui la California debba entrare a far parte della 'Nuova Danimarca'. "Porteremo l'hygge a Hollywood, piste ciclabili a Beverly Hills e smorrebrod biologici a ogni angolo di strada. Lo stato di diritto, l'assistenza sanitaria universale e la politica basata sui fatti potrebbero essere applicati", continua la petizione. "Siamo onesti: Trump non è esattamente il più grande fan della California. L'ha definita 'lo stato più rovinato dell'Unione' e ha litigato con i suoi leader per anni. Siamo abbastanza sicuri che sarebbe disposto a separarsene per un giusto prezzo", sostengono i firmatari. Obiettivo dichiarato della petizione è quello di raccogliere tramite crowdfunding mille miliardi di dollari e 500mila firme. —internazionale/[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.