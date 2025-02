Trump – Putin | Le trattative di pace sono arrivate e Trump è il fautore

1 minuto di lettura

Donald Trump ha avuto una telefonata con Vladimir Putin in mattinata (pomeriggio in Italia). Il Presidente Usa ha detto che lui e Putin hanno “concordato di lavorare insieme, molto da vicino, anche visitando le rispettive Nazioni”.

Le trattative di pace sono arrivate e Trump ne è il fautore.

“Summit Trump-Putin. Certamente è anche un rischio, come il vertice di Reykjavik tra Reagan e Gorbaciov, voluto dai due leader contro i propri establishment. La storia diede ragione a Reagan. Trump sa bene che il Pil americano è più di dieci volte quello russo. Per capirci, la Russia ha un Pil paragonabile a quello italiano. Non è neanche più un vero grande paese industriale. Per gli USA il rivale è la Cina.”

Germano Dottori, consigliere scientifico di Limes

“La telefonata tra Putin e Trump cambia la storia del mondo. Possono arrivare Pace e multipolarismo. Anche grazie alla vittoria di Trump, è in atto una disarticolazione del campo globalista e liberista dell’Occidente.

Chi si ostina a non vedere questa profonda cesura, come le compromesse leadership dell’Unione Europea, è destinato a cedere il passo al cambiamento.

Esiste una lotta asperrima tra globalisti-liberisti e sovranisti, dovunque alla riscossa.

Come Democrazia Sovrana Popolare, non abbiamo sbagliato un passo verso questa direzione, nonostante i ripetuti attacchi ricevuti.

Chiediamo al Governo Meloni di sospendere immediatamente ogni invio di armi in Ucraina e di destinare queste risorse allo sviluppo economico del Paese, al lavoro, alla sanità pubblica e allo stato sociale.

Vanno ripristinate immediatamente le relazioni diplomatiche con la Federazione Russa, sospese le sanzioni e riattivato il fecondo interscambio economico, a partire dal gas a basso costo per il nostro Paese.

Sta cambiando la storia, e, assieme ad essa, verrà buttato nella spazzatura tutto il ciarpame del politicamente corretto, del falso ambientalismo green, del mondialismo e di tutte le dottrine liberal progressiste che miravano a distruggere i popoli , il ceto medio, la piccola-media impresa, le classi lavoratrici, la famiglia, ed in fondo, lo stesso concetto di democrazia fondato sul rispetto della volontà popolare.”

Per la Pace e il Sovranismo Popolare.

Marco Rizzo. Francesco Toscano.

