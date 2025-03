Trump-Putin, due ore di colloquio. Mosca: “Stop attacchi a centrali energetiche”

3 minuto di lettura

La guerra tra Ucraina e Russia deve finire con una pace duratura. Donald Trump e Vladimir Putin allineati nella telefonata di oltre 2 ore in cui viene concordato per ora un cessate il fuoco parziale: il presidente russo dice ok allo stop agli attacchi contro le infrastrutture energetiche per 30 giorni.

Il leader di Mosca, come riferisce il Cremlino, ha detto al presidente americano di essere ''disposto a collaborare con lui per la pace'' in Ucraina. Putin ha ordinato lo stop agli attacchi alle centrali ucraine per 30 giorni: dovrebbe trattarsi del primo step di un iter che potrebbe proseguire con il cessate il fuoco nel Mar Nero e con un cessate il fuoco totale. Il presidente russo ha chiesto espressamente a Trump lo stop americano degli aiuti militari e della condivisione dei dati di intelligence con Kiev: questa sarebbe la condizione primaria per risolvere in modo pacifico il conflitto in Ucraina. Mosca ha spiegato che verranno creati ''gruppi esperti americani e russi che lavoreranno per raggiungere un accordo di pace''. I due interlocutori, sempre secondo il resoconto russo, ''hanno parlato di Ucraina'', ma anche ''della situazione in Medioriente e nella regione del Mar Rosso. Hanno affrontato una serie di questioni internazionali'' nel loro colloquio. "Oggi, il Presidente Trump e il Presidente Putin hanno parlato della necessità di pace e di un cessate il fuoco nella guerra in Ucraina. Entrambi i leader hanno concordato che questo conflitto deve concludersi con una pace duratura. Hanno anche sottolineato la necessità di migliorare le relazioni bilaterali tra Stati Uniti e Russia. Il sangue e le risorse che sia l'Ucraina che la Russia hanno versato in questa guerra andrebbero destinati alle esigenze dei rispettivi popoli", si legge nella nota della Casa Bianca. "Questo conflitto non avrebbe mai dovuto iniziare e avrebbe dovuto concludersi molto tempo fa con sinceri e positivi sforzi per la pace. I leader hanno concordato che l'iter verso la pace inizierà con un cessate il fuoco per le strutture energetiche e per le infrastrutture, nonché con negoziati tecnici sull'attuazione di un cessate il fuoco marittimo nel Mar Nero, un cessate il fuoco completo e una pace permanente", prosegue la nota. Il colloquio è servito anche per concordare l'avvio di negoziati "immediatamente in Medio Oriente. I leader hanno parlato ampiamente del Medio Oriente come regione di potenziale cooperazione per prevenire futuri conflitti. Hanno inoltre discusso della necessità di fermare la proliferazione di armi strategiche e si impegneranno con altri per garantire la più ampia applicazione possibile". Infine, "i due leader hanno condiviso l'opinione che l'Iran non dovrebbe mai essere in condizione di distruggere Israele. I due leader hanno concordato che in futuro un miglior rapporto bilaterale tra Stati Uniti e Russia produca enormi vantaggi. Questo comprende rilevanti accordi economici e la stabilità geopolitica quando la pace sarà raggiunta". Secondo quanto ha scritto su 'X' a telefonata ancora in corso Dan Scavino, vice capo di gabinetto della Casa Bianca, la conversazione "è andata molto bene". Trump si aspetta di raggiungere una soluzione del conflitto in Ucraina "in un tempo molto breve", ha detto la Casa Bianca. Identico il commento di fonti russe alla Cnn, secondo cui il colloquio è andato "molto bene". Mosca e Kiev procederanno allo scambio di 175 prigionieri di guerra ciascuno, secondo l'intesa raggiunta nel colloquio. L'ok allo scambio di prigionieri è ''un gesto di buona volontà'' da parte di Mosca, ha sottolineato il Cremlino. Oltre ai 175 prigionieri di guerra, la Russia trasferirà in Ucraina anche 23 militari di Kiev rimasti ''gravemente feriti''. Le Nazioni Unite hanno definito ''importante'' il colloquio esprimendo ''apprezzamento''. "Penso che il punto importante della telefonata'' tra Putin e Trump ''sia che ha avuto luogo. E' importante che le leadership negli Stati Uniti e nella Federazione Russa siano in contatto tra loro, e lo apprezziamo in tal senso", ha detto il portavoce del Segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, Farhan Haq, in un briefing. —internazionale/[email protected] (Web Info)

