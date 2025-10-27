Trump: “Putin dovrebbe fare la pace, non testare missili nucleari”

0 minuto di lettura

Il presidente americano Donald Trump ha definito ”non appropriato” l’annuncio del leader del Cremlino Vladimir Putin di aver testato il missile da crociera a propulsione nucleare Burevestnik. Parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One diretto in Giappone, Trump ha detto che Putin ”dovrebbe far finire la guerra” in Ucraina ”invece di testare missili”. Il presidente americano ha poi aggiunto che quella in Ucraina è ”una guerra che avrebbe dovuto durare una settimana e invece sta per iniziare il suo quarto anno”.

