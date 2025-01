Trump promette bandiera Usa su Marte, Elon Musk esulta – Video

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Donald Trump promette che gli Usa andranno su Marte e Elon Musk esplode. Il presidente, nel discorso dopo il giuramento, ha colto l'occasione durante l'insedimento per ribadire gli obiettivi 'spaziali' degli Stati Uniti. "Perseguiremo il nostro destino manifesto verso le stelle lanciando astronauti americani per piantare le stelle e le strisce sul pianeta Marte", ha detto Trump in un passaggio solenne del suo discorso. Parole che, ovviamente, hanno fatto felicissimo Musk.

Il ceo di X e Space X non ha trattenuto un 'gridolino' di giubilo e ha mostrato platealmente il pollice in su per manifestare il proprio entusiasmo e la propria approvazione, tra i sorrisi di quasi tutti i presenti. Perplesso, o comunque imperturbabile, Barron Trump, l'ultimo figlio del presidente.



Musk è un grande sostenitore della 'colonizzazione' di Marte. Tema che ha trattato anche in un recent post sul social di cui è proprietario in chi ha scritto che "Marte è il mondo nuovo" in riferimento a una notizia su un razzo progettato da Starship per andare sul pianeta. "Il Ritorno del Re", scrive intanto su X Elon Musk, commentando il ritorno dell'account 'President Donald J. Trump' sul social di cui è proprietario e ripubblicando, allo stesso tempo, l'account del nuovo presidente quando nel 2021 venne sospeso dalla piattaforma che allora si chiamava Twitter. —internazionale/[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.