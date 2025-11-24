Trump potrebbe rinviare di una settimana la deadline sull’Ucraina
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe rinviare di una settimana la deadline sull’Ucraina, inizialmente stabilita per giovedì 27 novembre. Lo scrive l’Economist riferendosi all’attesa risposta di Kiev al piano di pace in 28 punti elaborato da Trump per la fine del conflitto tra la Russia e l’Ucraina.
