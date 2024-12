Trump persona dell’anno per il Time, è la seconda volta

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump è la persona dell'anno 2024 secondo la rivista americana Time. Non è la prima volta per il tycoon, che era già stato scelto come persona dell'anno da Time nel 2016, quando aveva vinto le elezioni presidenziali sconfiggendo la candidata democratica Hillary Clinton. Quest'anno, Time ha premiato Trump ''per aver organizzato un ritorno politico di proporzioni storiche''. —internazionale/[email protected] (Web Info)

