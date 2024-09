Trump ‘paladino delle donne’: “Con me felici e non penseranno più a aborto”

2 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Donald Trump lancia l'offensiva per il voto delle donne, promettendo che sarà il loro "paladino" e che con lui di nuovo alla Casa Bianca saranno così felici che "non penseranno più all'aborto". "Voglio fare questo annuncio alle grandi donne del nostro Paese, che, purtroppo, sono più povere di quattro anni fa, con più problemi di salute, meno sicure per le strade, e spendono molto di più per la spesa e tutto il resto di quanto spendessero quattro anni fa", ha detto in un comizio la notte scorsa in Pennsylvania, uno dei più importanti degli stati chiave dove, ha detto il tycoon, "se vinciamo, vinciamo tutto, è semplice". "Io sistemerò tutto in fretta e questo lungo incubo nazionale finirà, io voglio proteggervi, voglio essere il vostro paladino, come presidente sarò il vostro paladino", ha detto ancora Trump che durante la campagna elettorale del 2016 è stato accusato diverse donne di molestie sessuali e poi è stato condannato nel 2023 per abusi sessuali ai danni di E. Jean Carroll in un processo civile di New York. Senza dimenticare il famigerato video 'Acess Hollywood', venuto fuori durante la campagna elettorale del 2016, in cui Trump usava un linguaggio volgare e maschilista per descrivere il modo in cui lui tratta le donne. Il giorno dopo il suo insediamento alla Casa Bianca, il 21 gennaio 2017, oltre 3 milioni di donne parteciparono a manifestazioni di protesta in tutto il Paese, mezzo milione solo a Washington, contro la sua presidenza. In questa campagna elettorale Kamala Harris e i democratici continuano a ricordare che la sentenza della Corte Suprema del 2022 che ha abrogato il diritto costituzionale all'aborto, e che ha portato a leggi che limitano fortemente o vietano del tutto l'interruzione di gravidanza in decine di stati, è tutta opera di Trump che ha nominato i 3 giudici che hanno dato la maggioranza decisiva ai conservatori. Non è un caso, quindi che Trump ha da sempre nel voto delle donne uno dei suoi principali talloni di Achille: il sondaggio New York Times condotto dopo il dibattito del 10 settembre, mostra che Harris ha il 53% tra le donne contro il 42% del tycoon. Nel comizio in Pennsylvania, Trump ha liquidato come falsi questi sondaggi: "Sono sempre piaciuto alle donne, ma le fake news continuano a dire che non piaccio alle donne". "Le donne saranno felici, in salute e libere" ha ripetuto il tycoon, parlando della sua futura presidenza e poi, rivolgendosi direttamente alle elettrici, ha aggiunto: "non penserete più all'aborto". Toni paternalisti che sono stati subito bacchettati da una portavoce della campagna di Harris, Sarafina Chitika. "Vuole dirci quello che dobbiamo pensare a quello a cui dobbiamo tenere, a novembre voteremo come se ne vada la nostra vita", ha detto, esprimendo la convinzione che "le donne non si faranno ingannare". E proprio mentre corteggiava il voto delle donne, l'ex presidente è caduto nel solito luogo comune maschilista nell'attaccare Harris per la poca intelligenza, anche se consiglieri e alleati democratici hanno cercato in tutti i modi di convincerlo ad evitare questo tipo di attacchi contro l'avversaria democratica, che potrebbe diventare la prima presidente donna degli Stati Uniti. "E' peggiore di lui – ha detto paragonandola a Joe Biden – vi dico, guardate: non è intelligente come lui, non è mai stata così intelligente, ma è una persona molto stupida. Ma non posso farlo, non posso farlo, non voglio essere maleducato". —internazionale/[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.