Trump lancia il ‘suo’ profumo Victory 45-47: quasi 250 dollari a boccetta

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump ha presentato una nuova linea di profumi di lusso, promossa come "l'unica ufficiale" e venduta a cifre elevate: fino a 249 dollari per un flacone da circa 100 millilitri. Sul sito GetTrumpFragrances.com, le fragranze sono descritte come "un tributo all'eredità di Trump, che unisce artigianato di qualità e stile distintivo", pensate per incarnare "successo, determinazione e forza". Le sgargianti bottiglie della collezione, dorate, con la forma del busto del presidente, portano nomi evocativi come 'Victory 45-47' – per celebrare la sua elezione a 45° e 47° presidente degli Usa – e 'Fight, Fight, Fight', quest'ultimo ispirato all'attentato fallito durante un comizio a Butler, in Pennsylvania, un anno fa. "Le fragranze Trump sono arrivate. Si chiamano Victory 45-47 perché riguardano la vittoria, la forza e il successo – per uomini e donne", ha scritto Trump su Truth Social. "Godetevele, divertitevi e continuate a vincere!". Le prime spedizioni sono previste per dicembre. L'iniziativa è curata dalla 45Footwear Llc, che sfrutta il nome, l'immagine del presidente in accordo con Cic Ventures Llc – la stessa società dietro le scarpe da ginnastica e gli orologi Trump. La Casa Bianca e il sito ufficiale specificano che si tratta di un accordo di licenza commerciale senza alcun legame diretto con l’amministrazione, né con la campagna politica del presidente. —internazionale/[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.