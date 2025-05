Trump, la nuova ‘foto’ della Casa Bianca: dopo il Papa Donald, ecco Star Wars

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Dopo Trump Papa, ecco Trump versione Guerre Stellari. Il profilo X della Casa Bianca rilancia e propone una nuova immagine del presidente degli Stati Uniti realizzata con l'intelligenza artificiale. Dopo la foto di Trump come Pontefice, a pochi giorni dall'inizio del Conclave, la Casa Bianca sforna per il 4 maggio – lo Star Wars Day – la versione di Trump in tema Guerre Stellari. Il presidente, con muscoli livemente improbabili, brandisce una spada laser con le bandiere degli Stati Uniti e due aquile calve alle sue spalle. "Buon 4 maggio a tutti, compresi i pazzi della sinistra radicale che stanno lottando con tutte le loro forze per riportare nella nostra galassia assassini, signori della droga, detenuti pericolosi e i ben noti membri della gang MS-13. Non siete l'Alleanza Ribelle, siete l'Impero", si legge nel messaggio. —internazionale/[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.