Trump insiste: “Credo che prenderemo il controllo della Groenlandia”

(Adnkronos) – Groenlandia, Donald Trump non molla. Il presidente degli Stati Uniti continua a dirsi convinto che gli Usa ne acquisiranno il controllo, dopo aver mostrato nelle ultime settimane un rinnovato interesse nell'acquisizione del territorio autonomo danese. "Penso che ce la faremo", ha detto ai giornalisti sull'Air Force One, aggiungendo che i 57.000 residenti dell'isola "vogliono stare con noi". I suoi commenti fanno seguito alle notizie secondo cui il primo ministro danese Mette Frederiksen, nel corso di una telefonata con il presidente la scorsa settimana, avrebbe insistito sul fatto che la Groenlandia non è in vendita. Trump aveva ventilato la possibilità di acquistare il vasto territorio artico durante il suo primo mandato nel 2019 e ha affermato che il controllo della Groenlandia da parte degli Stati Uniti è una "necessità assoluta" per la sicurezza internazionale. Nei giorni scorsi, il Financial Times ha riferito di un colloquio "incandescente" tra Trump e Frederiksen, durante la quale il presidente degli Stati Uniti ha ribadito la sua determinazione. Il colloquio, secondo le fonti, è avvenuto la scorsa settimana ed è durato 45 minuti con Trump particolarmente aggressivo con il capo del governo danese. La Casa Bianca non ha commentato la chiamata.

All'inizio della settimana, da registrare la presa di posizione di Múte Egede, premier della Groenlandia. "Non si può evitare di considerare che se gli Stati Uniti vogliono parlare della Groenlandia devono parlare alla Groenlandia", ha affermato in una conferenza stampa a Nuuk, riconoscendo "la preoccupazione della gente", dopo che Trump nel recente passato non ha escluso l'impiego della forza militare per arrivare ai suoi scopi. "Ma la cosa più importante è ora quella di mantenere la calma e l'unità". "Dobbiamo riuscire a incontrarci, con Trump, e parlare della questione con calma". —internazionale/[email protected] (Web Info)

