Trump, il Qatar regala il nuovo Air Force One agli Usa

(Adnkronos) –

Un nuovo Air Force One in regalo per Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti si appresta a partire per un viaggio che lo condurrà in Arabia Saudita, Qatar e Emirati Arabi. La tappa in Qatar, in particolare, sarà caratterizzata da un omaggio speciale. L'amministrazione Trump, riferisce la Cnn, accetterà un aereo di lusso donato dalla famiglia reale qatariota. Il velivolo verrà sottoposto ad un restyling e sarà trasformato nel nuovo Air Force One che il presidente degli Stati Uniti userà durante il suo secndo mandato alla Casa Bianca. Il regalo, anticipato da due fonti citate dall'emittente, dovrebbe essere ufficializzato durante la tappa a Doha. L'aereo in questione dovrebbe essere un Boeing 747-8, soprannominato "palazzo volante": l'apparecchio 'base' può arrivare a costare oltre 350 milioni di dollari e, ovviamente, per la sua prossima missione sarà dotato di allestimenti a dir poco speciali. Il Boeing 747-8 è la versione 'XXL' del modello 747 con i suoi 76 metri di lunghezza. Tecnicamente, l'aereo sarà donato dal ministero della Difesa qatariota al Pentagono attraverso una transazione tra i due governi. Il Pentagono, quindi, metterà l'aereo a disposizione del presidente. Questo iter dovrebbe consentire di rispettare le norme che impediscono a membri dell'amministrazione di accettare doni o 'bonus' assortiti da altri paesi senza l'ok del Congresso. Nei giorni scorsi, la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha risposto seccamente a chi ha ipotizzato che il viaggio in Medio Oriente possa favorire gli affari della Trump Organization: "Il presidente ha lasciato un business di successo per servire il paese", ha detto. L'Abc ha sottolineato come un dono di questo valore sollevi interrogativi sull'opportunità per l'Amministrazione di accettarlo. Alcune fonti hanno riferito che gli avvocati dell'ufficio legale della Casa Bianca e del Dipartimento di Giustizia hanno messo nero su bianco un parere per il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, concludendo che è legale per il Dipartimento della Difesa accettare l'aereo come regalo e poi consegnarlo alla fondazione di Trump e che ciò non viola le leggi contro la corruzione né il divieto della Costituzione (la clausola sugli emolumenti) per qualsiasi funzionario del governo degli Stati Uniti di accettare regali "da qualsiasi re, principe o Stato straniero". L'apparecchio dovrà essere opportunamente modificato: in particolare, sono indispensabili interventi per garantire la sicurezza dell'Air Force One in caso di attacchi e va assicurata la protezione delle comunicazioni. L'aereo entrare in pieno servizio nella seconda metà del mandato di Trump. Gli Air Force One attualmente in uso sono Boeing 747 modificati e hanno 'sulle ali' oltre 30 anni di servizio. La Boeing, secondo gli accordi, deve produrre versioni aggiornate ma la consegna è stata posticipata al 2027 per il primo aereo e al 2028 per il secondo. Secondo ABC News, il dono del Qatar è simile ad un Boeing di 13 anni che Trump ha ispezionato a febbraio, durante un soggiorno a Mar-a-Lago. La configurazione è così sontuosa da essere soprannominato, appunto, "un palazzo volante". —internazionale/[email protected] (Web Info)

