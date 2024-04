0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Donald Trump ha pagato la cauzione da 175 milioni di dollari per il caso di frode civile a New York, evitando il sequestro dei suoi beni da parte delle autorità statali che avrebbero potuto ostacolare l'impero commerciale dell'ex presidente degli Stati Uniti. In una nota, il suo avvocato, Alina Habba, ha commentato: "Come promesso, il presidente ha versato la cauzione. Non vede l'ora di rivendicare i suoi diritti in appello e ribaltare questo verdetto ingiusto". Trump, che si appresta a sfidare Joe Biden nelle elezioni presidenziali americane di novembre, è stato giudicato responsabile il 16 febbraio di aver gonfiato in modo fraudolento gli asset delle sue società per assicurarsi migliori condizioni da assicurazioni e banche.

Inizialmente Trump doveva versare una cauzione per 454 milioni di dollari, ma il 25 marzo una corte d'appello ha sospeso l'esecuzione della sentenza del giudice Arthur Engoron a condizione che il Tycoon pagasse la somma minore entro giovedì. Un collegio di tre giudici della corte d'appello esaminerà nel merito l'appello di Trump. La sentenza della corte d'appello che riduce la cauzione non è alcuna indicazione su come il collegio si pronuncerà alla fine. —internazionale/[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it