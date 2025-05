Trump e la scoperta: “Russia fuori da Mondiali Usa 2026? Non sapevo…”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "La Russia è esclusa dai Mondiali di calcio? Davvero?". Donald Trump scopre che la Russia, salvo cambiamenti nei prossimi mesi, non parteciperà alla Coppa del Mondo di calcio che gli Stati Uniti ospiteranno con Messico e Canada. "Non lo sapevo, è così?", chiede il presidente degli Stati Uniti al presidente della Fifa, Gianni Infantino, presente alla Casa Bianca per un evento in vista del Mondiale Fifa per club, che si giocherà negli Usa. "E' esclusa, ma speriamo che qualcosa accada. Speriamo che arrivi la pace e che" la Russia "venga riammessa", dice Infantino con un pizzico di imbarazzo. "E' possibile. Potrebbe essere un incentivo valido", dice Trump sperando che anche il 'soccer' faccia la sua parte nella complicata strada verso la pace tra Mosca e Kiev. "Vogliamo evitare che vengano uccise 5000 persone ogni settimana, è una cosa orribile, incredibile. Fermeremo quella guerra", aggiunge il presidente americano. Altra domanda sull'esclusione della Russia dal G8. "La Russia è stata un membro di quello che una volta era il G8. Non ho votato io l'esclusione della Russia, è stata una cosa sciocca. Se la Russia non fosse stata esclusa dal G8, la guerra non sarebbe iniziata", dice Trump. "L'hanno buttata fuori e forse anche per questo milioni di persone muoiono. Riammettere la Russia? Non credo sia il momento giusto…". —internazionale/[email protected] (Web Info)

