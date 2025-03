Trump domani parla al Congresso, calo di popolarità nei sondaggi

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Alla vigilia del suo primo discorso ufficiale al Congresso dal suo ritorno alla Casa Bianca, Donald Trump registra un netto calo di popolarità nei sondaggi. Secondo un 'poll' della Cnn, ora un 52% degli americani disapprova quanto fatto dal presidente nel suo primo mese e mezzo di mandato, contro il 48% che l'approva. Il sondaggio, completato prima del durissimo scontro tra Trump e Volodymyr Zelensky venerdì nello Studio Ovale, conferma il trend dei sondaggi che hanno registrato una progressiva erosione della popolarità con cui Trump ha iniziato il suo secondo mandato. Secondo la media dei sondaggi FiveThirtyEight, il 24 gennaio, il 49,7% degli americani approvava il presidente appena insediato, contro il 41,5% che lo disapprovava. Ma un mese dopo, il 27 febbraio, la sua popolarità era scesa al 47,7%, contro un tasso di impopolarità del 47%. Dal momento che Trump è appena tornato alla Casa Bianca, quello di domani notte non sarà tecnicamente un discorso sullo Stato dell'Unione, il tradizionale intervento con cui ogni anno, tranne appunto il primo di mandato, il presidente informa il Congresso, e la nazione, sul programma di governo attuato e presenta i piani per il futuro. Come ha scritto lo Speaker, Mike Johnson, nella lettera con cui ha invitato Trump a gennaio, il presidente domani "condividerà la sua visione dell'America First per il nostro futuro legislativo". —internazionale/[email protected] (Web Info)

