Trump diventa il primo ex presidente degli Stati Uniti ad affrontare accuse penali

Di cosa è accusato Trump?

Nel 2016, la star del cinema per adulti Stormy Daniels ha contattato i media offrendo di vendere il suo resoconto di quella che ha detto essere una relazione adultera che aveva avuto con Donald Trump nel 2006. La squadra di Trump ne è venuta a conoscenza e il suo avvocato Michael Cohen ha pagato $ 130.000 a Daniels per mantenere Tranquillo.

Trump lo avrebbe registrato come una spesa aziendale. Falsificare documenti aziendali è illegale a New York.

I pubblici ministeri potrebbero anche sostenere che ciò viola la legge elettorale, perché il suo tentativo di nascondere i suoi pagamenti a Daniels era motivato dal non volere che gli elettori sapessero che aveva una relazione con lei. Coprire un crimine falsificando documenti sarebbe un crimine, che è un’accusa più grave.

Anche i sostenitori dell’accusa riconoscono che in entrambi i casi, questo non è affatto un caso chiaro. Ci sono pochi precedenti per un tale procedimento giudiziario e i tentativi passati di accusare i politici di oltrepassare il confine tra il finanziamento della campagna elettorale e la spesa personale si sono conclusi con un fallimento.

Donald Trump si consegnerà all’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan all’inizio della prossima settimana, forse martedì. Lo ha detto a Nbc News l’avvocato dell’ex presidente Joe Tacopina. L’accusa, che non ha precedenti per un ex presidente degli Stati Uniti, comporta che dopo che si sarà consegnato a Trump verranno letti i “Miranda rights”, verranno rilevate le impronte digitali e fotografate, come qualsiasi altro imputato.