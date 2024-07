Trump difende Biden: “Ha sbagliato, ma non è finito”

1 minuto di lettura

''Non è stata un disastro'' la conferenza stampa di ieri del presidente americano Joe Biden, ''per lui non è finita''. Così l'ex presidente Usa Donald Trump ha commentato la conferenza stampa che Biden ha tenuto al vertice della Nato a Washington e che è stata caratterizzata da gaffe e lapsus. "Ieri sera non è stato eccezionale. Mi ha chiamato suo vicepresidente e, tra l'altro, non l'ha fatto in modo sarcastico. Se lo avesse fatto in modo sarcastico, sarebbe stato grandioso, ma non è stato fatto in modo sarcastico'', ha detto Trump. Biden, ha aggiunto, ''ha fatto un bel po' di altri errori. Ma non è stato un disastro totale", ha dichiarato Trump al programma radiofonico "The Clay Travis and Buck Sexton Show". "Non è la fine per lui, perché quando controlli i delegati, non è mai la fine'', ha aggiunto. L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito all'attuale inquilino della Casa Bianca Joe Biden di sottoporsi insieme a lui a dei test cognitivi. "Sono fantastico sul piano cognitivo, sono perfetto, ho fatto dei test. Faccio dei test di routine'', ha detto Trump. ''Ho appena fatto una visita medica e ne sono uscito perfetto. Annunceremo presto i risultati'', ha detto Trump programma radiofonico "The Clay Travis and Buck Sexton Show". L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che la prossima settimana renderà pubblico il nome del suo candidato come vice presidente alle elezioni di novembre. "Mi piacerebbe farlo durante la convention, o appena prima della convention, tipo lunedì. In realtà mi piacerebbe farlo martedì o mercoledì", ha detto Trump al 'The Clay Travis & Buck Sexton Show'. Tra i candidati alla vice presidenza indicati da Trump ci sono i senatori repubblicani Marco Rubio della Florida e Jd Vance dell'Ohio e il governatore repubblicano del Dakota del Nord Doug Burgum. Ha anche nominato il senatore Tim Scott come "grandioso". —internazionale/[email protected] (Web Info)

