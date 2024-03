1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Donald Trump ha condiviso su Truth Social un'immagine di Joe Biden con le mani e piedi legati e imbavagliato nel bagagliaio di un auto. L'ex presidente ha postato un video di 20 secondi di un pick-up di un suo sostenitore che ha questa immagine impressa sul veicolo, affermando che il video è stato girato nei giorni scorsi a Long Island. Questo fotomontaggio di Biden circola da tempo suoi social media, tra i quali Reddit, Instagram e X. Ma il fatto che il candidato repubblicano alla Casa Bianca, ed ex presidente, pubblichi l'immagine sul suo account social, viene considerato un pericoloso segnale dell'aumento della retorica violenta elettorale. Il portavoce della campagna di Biden, Michael Tyler, ha attaccato Trump per il video postato con l'immagine del presidente legato e imbavagliato: "Questa immagine è il tipo di robaccia che si posta quando si invoca un bagno di sangue o quando dici ai Proud Boys di "stare fermi e pronti' – ha detto riferendosi a quanto detto da Trump all'organizzazione di estrema destra ai tempi delle contestazioni elettorali -. Trump incita regolarmente alla violenza politica e arrivato il momento di prendere la cosa sul serio, andate a chiede agli agenti della Capitol Police che sono stati attaccati proteggendo la nostra democrazia il 6 gennaio". Di contro il portavoce di Trump, Steven Cheung, ha minimizzato, affermando che si tratta solo di "un video di un truck visto mentre viaggiavamo in autostrada". E poi è passato ad attaccare "democratici e pazzi lunatici" che invocano la violenza contro Trump e la sua famiglia e il fatto che "stanno usando la giustizia come un'arma contro di lui", riferendosi alle tante incriminazioni contro l'ex presidente. —internazionale/[email protected] (Web Info)

