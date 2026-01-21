21 Gennaio 2026

Trump attacca ancora l'Europa, negoziati immediati per Groenlandia

Donald Trump parla a Davos, al World Economic Forum. Un intervento fiume, 72 minuti, che serve soprattutto a riaffermare a tutti, a partire dall’Europa, che non ha intenzione di fare passi indietro. Il passaggio più atteso, quello sulla Groenlandia, gira intorno a una richiesta ferma: servono “negoziati immediati” per ottenere “un pezzo di ghiaccio in cambio della pace mondiale”.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 

