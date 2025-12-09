9 Dicembre 2025

… quando informarsi rende liberi…

Attualità

Trump attacca ancora l’Europa: “Leader deboli”

Redazione 0 minuto di lettura
Condividi

Ancora Donald Trump contro l’Europa. Questa volta è un’intervista a Politico a fare da cornice a un nuovo attacco, diretto ai leader del Vecchio Continente, definiti “deboli” e colpevoli di non aver saputo gestire né l’immigrazione né il conflitto in Ucraina. La replica del portavoce-capo della Commissione Ue, Paula Pinho, è ferma: “Siamo orgogliosi dei nostri leader”.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !
 
ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.

Redazione

I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it

Potrebbe anche interessarti

Sostenibilità, Boschi (Lendlease): “Confronto pubblico-privato per creare valore sociale”

Redazione

Animatore rifiuta lavoro, il post di un’ex collega: “Professione ‘atipica’ che non si fa per soldi”

Redazione

Raid Israele in Siria, Damasco ritira forze da Sweida. Usa: “Concordati passi per stop violenze”

Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *