Trump attacca ancora l’Europa: “Leader deboli”

Ancora Donald Trump contro l’Europa. Questa volta è un’intervista a Politico a fare da cornice a un nuovo attacco, diretto ai leader del Vecchio Continente, definiti “deboli” e colpevoli di non aver saputo gestire né l’immigrazione né il conflitto in Ucraina. La replica del portavoce-capo della Commissione Ue, Paula Pinho, è ferma: “Siamo orgogliosi dei nostri leader”.

Redazione

