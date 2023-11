Truffa online, proponeva in rete un allettante pacchetto vacanze. Denunciato 26enne

Condividi

Nell’ambito delle attività di contrasto al fenomeno delle truffe online, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ariano Irpino, ha denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento un 26enne romano per il reato di truffa, commesso in danno di quattro giovani di Ariano Irpino mediante il social network “INSTAGRAM”. L’indagato, con abili stratagemmi, aveva proposto in rete un allettante pacchetto vacanze in una rinomata località, al costo di 2.250 euro, ritenuto vantaggioso dalle vittime che, previo contatti online, ma ignari del raggiro in atto, versavano sul conto corrente loro segnalato l’acconto di 1400 euro. Solo successivamente si rendevano conto di essere stati vittime di una truffa. Gli accertamenti esperiti dagli operatori di Polizia, sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria di Benevento, hanno però consentito di risalire alla conto corrente sul quale era indebitamente confluito il denaro e ad identificare il 26enne che è stato deferito in stato di libertà.