Truffa a nome di Crosetto, il ministro: “Denuncia pronta da venerdì”

(Adnkronos) – ''La mia denuncia è pronta da venerdì''. Lo fa sapere il ministro della Difesa Guido Crosetto, contattato dall'Adnkronos in merito alla vicenda della truffa ai danni di grandi imprenditori, messa a punto utilizzando il nome e la voce del ministro per ottenere bonifici milionari. Crosetto, a quanto si apprende, starebbe aspettando di avere un quadro più definito del caso per poter inserire nella denuncia i nomi di tutte le persone 'raggirate' dalla banda di truffatori. La procura di Milano è pronta a ricevere, già domani, altre denunce di chi è stato contattato dal gruppo che – usando il nome del ministro della Difesa Guido Crosetto – ha tentato raggiri milionari. Negli ultimi tre giorni, da quando la notizia rimbalza sulla stampa, è aumentato il numero di chi – in più città d'Italia – si sta rivolgendo alle forze dell'ordine per denunciare il tentativo di truffa subito via telefono. Tra le vittime certe c'è l'imprenditore Massimo Moratti, ma altri caduti nel tranello sono pronti a farsi avanti per fornire elementi utili a identificare il gruppo che – usando il nome del ministro, del suo staff o di un generale – risultava molto convincente nella richiesta di denaro per liberare soldati o giornalisti ostaggi in Medio Oriente. Le denunce che vengono raccolte finiranno sul tavolo del procuratore di Milano Marcello Viola e del pubblico ministero Giovanni Tarzia che indaga sulla truffa internazionale con bonifici versati su conti esteri. Anche la denuncia dello stesso ministro Crosetto, che giovedì 6 febbraio in un lungo post social si era preoccupato di raccontare il complesso raggiro architettato alle sue spalle, finirà nel fascicolo della procura meneghina. ''I commenti più simpatici che mi sono arrivati sulla vicenda della truffa via telefono fatta spacciandosi per me sono quelli di due amici" scrive il ministro della Difesa su X. "Giancarlo Giorgetti: 'Almeno potevi chiedere di comprare buoni del Tesoro!!!!! Adesso se chiamo io non mi crederà più nessuno…'". E aggiunge: "Gian Franco Rotondi: 'Come per tutti i capolavori, cominciano a girare i falsi!'''. Sono grandi imprenditori i bersagli del gruppo di truffatori, che ha usato il nome del ministro della Difesa Guido Crosetto, del suo staff e di un generale per cercare di truffare, con uno stratagemma credibile e articolato, alcuni tra i più grandi imprenditori multimilionari. I loro cognomi famosi fanno parte di un lungo elenco ora nelle mani della procura di Milano che sta cercando di ricostruire la complessa rete del raggiro. Per ora solo un filantropo ha denunciato la truffa da quasi un milione di euro, altre due denunce dovrebbero essere formalizzate nelle prossime ore, ma il numero delle potenziali vittime sembra destinato a salire. A quanto risulta all'Adnkronos tra le persone che sono state contattate dal gruppo di truffatori, ma che non sarebbero cadute nel tranello, figurano lo stilista Giorgio Armani, un esponente della famiglia Moratti, Marco Tronchetti Provera, l'amministratore delegato di Tod's Diego Della Valle, Patrizio Bertelli, marito di Miuccia Prada e presidente del gruppo. —[email protected] (Web Info)

