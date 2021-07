Trucchetti per scegliere il migliore pokè a dieta! Nutriamoci insieme di Rossella Sorbino

Condividi

Trucchetti per scegliere il migliore pokè a dieta!

Il pokè un piatto hawaiano esistente già dal 1800 nato come usanza dei pescatori del posto che erano soliti a mangiare pesce crudo tagliato a pezzetti (pokè in hawaiano significa “tagliare a pezzi”) e condito con le poche cose che avevano a disposizione come sale marino e salsa di soia. Solo negli ultimi anni è stato importato in Europa ed è diventato un nuovo food trend soprattutto per gli amanti dell’healthy food. Ma sarà veramente healthy questo piatto?

Generalmente il pokè è un piatto completo e sano però a volte si rischia con un abuso di condimenti, salse e quantità sproporzionate di farlo diventare un piatto supercalorico. Ecco a voi una serie di piccoli trucchetti per ordinare il pokè perfetto anche quando si è a dieta:

1) Bisogna prediligere il riso integrale, venere, quinoa, couscous o farro al posto del riso sushi che invece è ricco di sale e zucchero

2) Scegliere una sola fonte di proteine animali come salmone o tonno

3) Evitare alimenti fritti e in tempura

4) Evitare le sale in quanto ricche anch’esse di sale e zuccheri

5) Via libera alle verdure soprattutto per il loro potere saziante

6) Fare attenzione alle quantità

