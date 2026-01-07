Trovato corpo carbonizzato in provincia di Siracusa, forse è uomo scomparso

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Potrebbe essere di Salvatore Privitera, 35 anni, scomparso sabato, il corpo carbonizzato ritrovato dentro un’auto bruciata a Carlentini, in provincia di Siracusa. I familiari, dopo vani tentativi di contattarlo tramite il cellulare, hanno attivato la localizzazione satellitare della sua auto. Immediatamente i genitori si sono rivolti ai carabinieri.

L’uomo è del Villaggio Sant’Agata: è incensurato, ha solo qualche procedimento pendente per reati minori. La macchina bruciata è stata rinvenuta in contrada San Demetrio.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.