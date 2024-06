Trofeo Principato di Monaco, undici anni di vela d’epoca a Venezia

2 minuto di lettura

Le Signore del Mare tornano nella Serenissima con il Trofeo Principato di Monaco le Vele d’Epoca in Laguna Coppa BNL BNP Paribas Wealth Management, Aon Special Award, evento promosso dal Console Onorario del Principato di Monaco a Venezia Anna Licia Balzan. Il Trofeo, giunto quest’anno all’XI edizione, si conferma come uno dei più importanti appuntamenti per la vela d’epoca in Adriatico grazie alla cornice della laguna più famosa del mondo e all’importanza del valore storico delle barche partecipanti che saranno ormeggiate all’Arsenale, simbolo per eccellenza dello spirito marinaro veneziano.

Le regate cominceranno venerdì 28 giugno con le imbarcazioni della classe 5.50 Metri S.I. (Stazza Internazionale) che si contenderanno su più prove il prestigioso Enoshima Trophy. In tutto il mondo sono circa 800 gli scafi di questa celebre classe metrica, nata in Inghilterra nel 1949.

Il Trofeo Principato di Monaco prevede due regate per sabato 29 e domenica 30 giugno applicando i rating del C.I.M. (Comité International de la Méditerranée). Domenica mattina alle 11.00 appuntamento imperdibile con la tradizionale veleggiata che vedrà sfilare davanti alle rive di San Marco, oltre a incantevoli vele d’epoca ricche di storia, anche una flotta dei celebri motoscafi Riva. Negli stessi giorni a Venezia si svolgerà infatti l’annuale raduno Riva Days organizzato dalla Riva Historical Society, l’associazione internazionale fondata a Milano nel 1998 che tutela e diffonde la cultura dei runabout in legno più famosi del mondo. Sono attese oltre 40 imbarcazioni provenienti anche dalla Svizzera, Belgio, Germania, Olanda, Inghilterra e Stati Uniti. Previste navigazioni in laguna, un Concorso d’Eleganza a tema “Marco Polo” nel 700º anno della morte, soste presso le isole e prove di abilità marinaresca.

La manifestazione è organizzata sotto la direzione sportiva di Mirko Sguario, fondatore e presidente dello Yacht Club Venezia, in collaborazione con il Circolo Velico PortodiMare, Salone Nautico Venezia, Vela Spa e beneficia dei patrocini della Marina Militare, Le Città in Festa, e di A.I.V.E. Associazione Italiana Vele d’Epoca.

Questa edizione del Trofeo vede per la prima volta al suo fianco la partecipazione di Aon con uno Special Award e il sostegno di Nature’s, Villa Sandi, Mure a Dritta, Barovier e Toso per i premi di regata, Canella, Dolomia, il Palato Italiano, Zur Kaiserkron, Batzen. Un’attenzione particolare è stata riservata all’ambiente grazie a Mureadritta che fornirà a tutti gli equipaggi l’abbigliamento tecnico ottenuto con i filati ottenuti dal riciclaggio delle bottiglie di plastica in PET.

Sito web: YachtClubVenezia

Email: [email protected] / [email protected]

