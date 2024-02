Condividi

L’atleta del Vesuvio ha fatto registrare il miglior tempo assoluto nello slalom e nel Gigante del Trofeo New BikeDream.

Roccaraso, 18 febbraio 2024 – Si cono svolte nel week end a Roccaraso uno slalom e un gigante valide per l’assegnazione del Trofeo New Bikedream by Sym organizzato dallo sci club Napoli all’Aremogna riservato alle categorie Children e Giovani/Senior.

Il miglior tempo assoluto in entrambe le discipline lo ha fatto registrare Giada D’Antonio del Vesuvio che ha vinto due medaglie d’oro tra le allieve. Stefano Brancaccio del SAI, è salito sul gradino più alto del podio nello slalom e il suo compagno di team ha vinto il Gigante tra gli under 16.

Tra i pali stretti hanno vinto sabato, nella categoria under 14, Anny Troiano dello sci club Posillipo e Matteo Bevilacqua del SAI. Il Gigante di domenica è stato vinto da altri due compagni di team Laura Grande Giacomelli e Giovanni Rossiello.

Doppietta dello sci club Napoli nella categoria Giovani femminile con Francesca Chianese che ha vinto lo slalom e con Sofia Sorrentino, oro nel Gigante di domenica. Nella stessa categoria tra i maschi la vittoria di sabato, tra i pali stretti, è andata a Niccolò Troiano dello sc Posillipo, mentre domenica il primo posto se l’è aggiudicato Francesco Marasco del SAI.I primi classificati sono stati premiati con caschi offerti da New Bike Dream by Sym, concessionario moto di Napoli e gli altri concorrenti saliti sul podio hanno ricevuto in regalo sotto colli e bracciali.