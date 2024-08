Trieste, “aggrediti dopo aver rifiutato prestazioni sessuali”: 4 giovani feriti, uno è grave

0 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Quattro giovani pakistani feriti, due dei quali accoltellati e uno in condizioni più gravi. E' quando accaduto ieri sera a Trieste e sul caso sono in corso le indagini della polizia. Dal racconto delle vittime agli agenti, l'aggressione sarebbe avvenuta da parte di un gruppo di afghani in seguito al rifiuto di prestazioni sessuali. I quattro feriti sono due maggiorenni e due minorenni. E' stato proprio uno dei due accoltellati e ferito in maniera più lieve a recarsi in Questura per chiedere aiuto. Poi la polizia, arrivata in ospedale, ha trovato anche gli altri tre feriti. Al momento sono in corso le indagini per accertare esattamente la dinamica e risalire agli aggressori. —[email protected] (Web Info)

