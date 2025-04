TributiAmo: l’assistente virtuale gratuito per una sanità e un’Italia sempre più digitali

1 minuto di lettura

di Andrea Bisciglia, cardiologo e responsabile Osservatorio Sanità Digitale – Fondazione Aidr

In un contesto in cui la tecnologia gioca un ruolo sempre più centrale nella vita quotidiana e nelle professioni, la Fondazione Aidr ha scelto di mettere l’innovazione al servizio dei cittadini e dei professionisti con TributiAmo (https://www.aidr.it/assistente-virtuale/), un assistente virtuale gratuito pensato per supportare dottori commercialisti, esperti contabili e Centri di Assistenza Fiscale (CAF) nella delicata fase della compilazione delle dichiarazioni dei redditi e del modello 730.

Il progetto nasce con un duplice obiettivo: semplificare l’accesso alle informazioni fiscali e, al tempo stesso, generare valore sociale e culturale. L’utilizzo di TributiAmo non comporta alcun costo, ma può trasformarsi in un gesto concreto a favore del futuro del nostro Paese. Chi sceglierà di affidarsi a questo strumento e deciderà di destinare il 5×1000 alla Fondazione Aidr, contribuirà infatti a un progetto ambizioso: investire nelle competenze digitali delle nuove generazioni.

I fondi raccolti attraverso il 5×1000 verranno destinati al finanziamento di dottorati di ricerca, master universitari, tirocini retribuiti e corsi di formazione. L’obiettivo è chiaro: formare professionisti altamente qualificati nei settori chiave della nostra società, in particolare nell’ambito della sanità digitale, un’area strategica su cui la Fondazione Aidr investe da anni attraverso l’Osservatorio Sanità Digitale.

Collaboriamo con Università e centri di ricerca italiani, perché crediamo fermamente che l’evoluzione tecnologica debba andare di pari passo con la crescita culturale e scientifica del Paese. Sostenere la Fondazione Aidr significa quindi promuovere un’idea concreta di futuro, in cui i dati, l’intelligenza artificiale e le tecnologie digitali diventano alleati della salute, della giustizia fiscale e della coesione sociale.

TributiAmo non è solo uno strumento digitale: è una scelta di campo. È l’espressione di un’Italia che guarda avanti, che crede nell’innovazione responsabile e nella solidarietà intelligente.

