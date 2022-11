Treno dei Diritti Unicef, fischio di partenza da Giugliano

Condividi

Si parte da Giugliano il 7 novembre per invitare gli adulti a mettersi gli occhiali sui bisogni di infanzia e adolescenza

Giugliano, 5 novembre 2022. Partirà il 7 novembre da Giugliano “Il Treno dei Diritti” dell’Unicef che attraverserà tanti comuni della Campania prima di arrivare in piazza del Plebiscito, a Napoli, il prossimo 2 dicembre allo scopo di chiedere più attenzione all’infanzia e all’adolescenza.

Il Treno dei Diritti, che verrà presentato all’ANCI il 10 novembre, trova ragione del suo viaggio nella ricorrenza del 20 novembre, data in cui in tutto il mondo si celebra la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia approvato dall’ONU nel 1989 e diventata legge del nostro Stato nel 1991.

Il fischio di partenza di questo importante viaggio verrà dato davanti al Comune di Giugliano, il giorno 7 novembre 2022, assieme all’Amministrazione comunale e alle Scuole. Hanno aderito tutte le scuole del territorio e sono previsti in piazza Municipio almeno 300 rappresentanti del mondo della Scuola, assieme agli agli amministratori e alle associazioni cittadine, che poi sfileranno fino a piazza Annunziata.

Evento in due momenti. In Piazza Municipio, dalle ore 10, i saluti del sindaco Nicola Pirozzi, dell’assessore all’istruzione Tonia Limatola, della presidente Unicef Campania Emilia Narciso, della presidente dell’associazione Braccialetti Rosa Raffaelita D’Alterio. Poi, sarà il Vescovo della diocesi monsignor Angelo Spinillo a concludere con il suo saluto e la sua benedizione al treno che intraprende il “Viaggio ” da Giugliano. Dopodiché i bimbi animeranno la “Marcia dei Diritti” fino a piazza Annunziata prima di essere accompagnati presso i giardini del Secondo Circolo Didattico, in via Quintiliano, dove – dalle ore 11- si svolge il secondo momento con le attività del progetto “Mettiamoci gli occhiali”. Gli allievi delle scuole consegneranno agli adulti degli occhiali speciali, realizzati in carta e stoffa, per invitarli a vedere meglio i bambini e gli adolescenti.

Il percorso di attenzione ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sarà realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, con l’Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione e con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con l’associazione Braccialetti Rosa e con il patrocinio di ANCI Campania. È un’occasione per recuperare la speranza e restituire voce a bimbi e adolescenti, ripartire dai ragazzi per sottrarre forza ai fenomeni di bullismo, cyberbullismo e baby gang. Giugliano ha aderito all’appello del Comitato Regionale Campania per l’Unicef che propone a tutte le scuole Campane di dedicare il mese di Novembre all’esame e allo studio della Convenzione Onu sui diritti dei minori per individuarne i collegamenti con l’agenda 2030, con la nostra costituzione e con gli aspetti più importanti dell’educazione civica.

L’Amministrazione comunale di Giugliano ha già arricchito la biblioteca comunale di via Verdi con oltre 100 testi sul civismo e l’ambiente, per sostenere gli approfondimenti.

Questo diventa il “Mese dei diritti” per dare spazio maggiore all’attività creative, alle iniziative ed alle proposte che i ragazzi possono presentare agli adulti. È importante che i ragazzi conoscano meglio i propri diritti, comprendano chiaramente i propri doveri e, attraverso la conoscenza, maturino nuove consapevolezze.

La Manifestazione conclusiva di questo percorso si terrà a Napoli in piazza del Plebiscito il giorno 2 Dicembre.