Trecase: famiglia sorpresa con la droga. Arrestati i genitori e denunciato il figlio

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Ciro Menotti a Trecase presso l’abitazione di una coppia.

I poliziotti, giunti all’esterno dell’appartamento, hanno notato i due coniugi che, alla loro vista, si sono disfatti di una borsa ed hanno tentato la fuga insieme al figlio attraverso il giardino ma sono stati raggiunti e bloccati.

Gli operatori hanno recuperato la borsa in cui hanno rinvenuto 4 buste e un contenitore di plastica contenenti 458 grammi circa di cocaina, 3 buste con 236 grammi circa di marijuana, un involucro contenente 30 grammi circa di hashish e due bilancini di precisione; inoltre, in casa, hanno trovato un altro bilancino, materiale per il confezionamento della droga e 2855 euro.

V.N. e E.G., trecasesi di 40 e 37 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre il figlio, 16enne, è stato denunciato per lo stesso reato.