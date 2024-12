Tre inediti e una cover di “SEPTEMBER” degli EARTH, WIND & FIRE

3 minuto di lettura

DAL 13 DICEMBRE SU SPOTIFY QUATTRO NUOVI BRANI

DEL COLLETTIVO MUSICALE CAMPANO

CAPPUCCIO COLLECTIVE SMOOTH

PROSEGUONO LE GRANDI COLLABORAZIONI DELLA BAND, DA PETRA MAGONI

AL GRANDE CANTAUTORE E PERFORMER BRASILIANO NICO REZENDE

“You know me better“, “It’s not easy” e “Nothing to save“: sono questi i titoli dei tre brani inediti del CAPPUCCIO COLLECTIVE SMOOTH che – da VENERDÌ 13 DICEMBRE 2024 – saranno disponibili su SPOTIFY.

Accanto ai tre brani firmati dal collettivo musicale campano, sempre da venerdì 13 dicembre, sarà possibile ascoltare una cover d’autore, una preziosa rilettura dell’hit single del 1978 “September” degli Earth, Wind & Fire.

Il CAPPUCCIO COLLECTIVE SMOOTH è costituito da Mimmo Cappuccio (produttore artistico e chitarrista), da Annina Galiano (voce) e da Cristina Massaro (pianoforte e tastiere): il progetto del collettivo musicale campano riporta nella piena contemporaneità le grandi atmosfere e le sonorità dello smooth jazz degli anni Settanta e Ottanta, con l’obiettivo di incuriosire le giovani generazioni di ascoltatori e accompagnarli alla scoperta di alcune delle icone più celebri di questo universo musicale.

“In vista del Natale, abbiamo voluto fare un regalo ai nostri ascoltatori, anticipando la pubblicazione di quattro brani, i tre inediti e la cover di “September”! – spiega Mimmo Cappuccio – Sono i primi tasselli di un mosaico musicale costituito da otto brani, che saranno protagonisti del nostro album, la cui uscita è prevista per il 2025“.

Il singolo-lancio è “You Know Me Better” che vede la cantante Annina Galiano duettare con Nico Rezende, popolarissimo artista brasiliano che affiancherà il collettivo musicale anche in alcune tappe del live-tour del 2025. Nato a San Paolo in Brasile, Rezende è un polistrumentista, arrangiatore e compositore, oltre che un raffinatissimo performer. Nel corso della sua carriera, l’artista carioca ha pubblicato 10 album autorali e 3 dvd: da 35 anni è protagonista della scena musicale brasiliana e ha conquistato ben due Brasilian Music Award come miglior arrangiatore. Compositore di colonne sonore per il cinema, di musica per documentari, per spettacoli teatrali e per la pubblicità, Rezende ha conquistato anche il Leone di Bronzo al Festival di Cannes.

Nella canzone “You Know Me Better” trovano spazio altri due artisti brasiliani: il batterista Ramon Montagner e il percussionista Tamir Case, tra i più apprezzati musicisti sudamericani a livello internazionale. Gli archi del brano sono orchestrati dal Maestro Francesco Oliviero.

I tre inediti del ‘collective’ sono firmati da Annina Galiano, Cristina Massaro e Mimmo Cappuccio, impegnato anche nel ruolo di produttore artistico del progetto. La cover invece di “September” è una rilettura in chiave ‘smooth jazz’ che vede al sax il grande Eric Daniel e al basso il francese Thierry Bedoucha, presente anche nell’inedito “It’s Not Easy”.

“La collaborazione con Nico Rezende proseguirà nel prossimo anno con le registrazioni di un secondo brano che, con molta probabilità, verrà pubblicato in occasione del Carnevale di Rio 2025. – come rivelano i tre musicisti del collettivo musicale – Il nostro sodalizio con Rezende e la collaborazione con musicisti come Ramon Montagner rappresentano per il nostro Cappuccio Collective Smooth un’occasione di costruire ponti di dialogo musicale oltre i confini italiani e raggiungere il pubblico di quei Paesi del mondo in cui lo ‘smooth jazz’ è di casa!“.

Sarà possibile ascoltare dal vivo il Cappuccio Collective Smooth il prossimo 11 gennaio 2025 sul palco del Radio Zar Zak di Caserta in occasione di un concerto che vedrà – come ospiti speciali – la grande cantante Petra Magoni e il bassista Dario Deidda.

Il concerto dell’11 gennaio darà il via al live-tour del 2025 della band: la proposta progettuale-artistica del collettivo coinvolge il pubblico di tutte le età in un ideale viaggio tra brani inediti e riletture dell’universo jazz.

Già scelti come opening act di Chiara Civello durante la XIX edizione del Jazz in Campo Music Festival, i Cappuccio Collective Smooth sono ambasciatori di “innovazione, contaminazione e suggestioni smooth jazz, che confluiscono in un immaginario quasi fusion dalla immediata godibilità, versatile nell‘improvvisazione scat e fortemente inedito nelle soluzioni sonore“, come dichiarato dalla stampa specializzata.

CAPPUCCIO COLLECTIVE SMOOTH

https://www.youtube.com/@Cappuccio_Collectivesmooth

https://www.instagram.com/cappuccio_collective_smooth?igsh=dDVvcjBtY24yaWkw&utm_source=qr

