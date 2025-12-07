Tre fratelli diventano papà nello stesso giorno, il record

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Tre fratelli diventano padri nello stesso giorno e, in totale, festeggiano la nascita di 4 bambini. Se non è un record, manca poco. La raffica di lieti eventi si è verificata in Israele, nell’ospedale Ma’ayanei Hayeshua di Bnei Brak, a sud di Tel Aviv. La notizia diffusa dai media israeliani viene rilanciata dal portale Infobae. “Niente avrebbe potuto prepararci ad un momento così speciale”, ha fatto sapere l’ospedale dopo i parti che si sono verificati nel giro di poche ore nella giornata di martedì.

Le 3 coppie sono entrate in momenti diversi in ospedale. I primi due parti sono stati singoli. La moglie del terzo fratello, invece, ha dato alla luce 2 gemelli: in totale, 4 bambini.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.